«Σ’ αγαπώ όσο δεν μπορείς να φανταστείς…», είπε ο Αντώνης Κανάκης.

Το «Ράδιο Αρβύλα», ξεκίνησε για μία ακόμη φορά με χαμόγελα, κέφι και έντονη τη διάθεση για σάτιρα, ωστόσο ο Αντώνης Κανάκης, επέλεξε να «κλέψει» μερικά δευτερόλεπτα από τον τηλεοπτικό του χρόνο για να ευχηθεί στο γιο του για τα γενέθλιά του.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα Τρίτη, 11 Νοεμβρίου, ο παρουσιαστής, ξεκίνησε την εκπομπή, έχοντας στο πρόσωπό του ένα μεγάλο χαμόγελο και λίγο πριν ξεκινήσει να παραθέτει τα κυριότερα θέματα του προγράμματος, έστειλε ένα φιλί στον μικρό Γιάννη, που σήμερα γίνεται έξι ετών.

Η τρυφερή ευχή του Αντώνη Κανάκη στο γιο του

Όπως αποκάλυψε ο Αντώνης Κανάκης, ο μικρός Γιάννης με την αδερφή του Ευγενία, παρακολουθούν ζωντανά την εκπομπή από το σπίτι και για το εξής λόγο ο ίδιος, θέλησε να εκφράσει τα συναισθήματά του και τηλεοπτικά.

«Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, θέλω να ευχηθώ, γιατί βλέπει την εκπομπή, μαζί με τον κορίτσαρό μου, ο αγόραρός μου, το αγόκο μου, που σήμερα έχει γενέθλια, ο Τζονάρας μου, ο Γιάνναρος γίνεται έξι ετών και η Ευγενία 9, είναι απίστευτο πώς περνάνε τα χρόνια, απίστευτη η ταχύτητα με την οποία μεγαλώνουν. Αγόρι μου, σε αγαπώ όσο δεν μπορείς να φανταστείς», ανέφερε χαμογελαστός ο Αντώνης Κανάκης και κοιτώντας την κάμερα, έστειλε ένα μεγάλο φιλί στο γιο του, δείχνοντας την αγάπη του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de62wskg35nt?integrationId=40599y14juihe6ly}