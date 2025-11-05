Ο σύντροφός της είναι πάντα δίπλα της και την στηρίζει έμπρακτα.

Μπορεί να είναι λάτρης των social media αλλά η Ιωάννα Τούνη χρειάζεται και αυτή να αποστασιοποιείται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μία προσπάθεια να χαλαρώσει από την καθημερινότητα και τα άγχη της.

Η διάσημη influencer γνωστοποίησε μέσω του instagram της οτι περνάει μία ιδιαίτερα αγχωτική περίοδο και αυτός είναι ο λόγος που δεν είναι ενεργή σήμερα στον προσωπικό της λογαριασμό.

«Σας έλειψα; Τις ημέρες που είμαι πιεσμένη και νιώθω να πνίγομαι με βοηθάει να αποστασιοποιούμαι για λίγο από τα social… Να κάθομαι μόνη ή να πίνω έναν ήρεμο καφέ (τσάι εννοώ) με φίλη μου! Και φυσικά να ανάβω κεράκια σπίτι, να βάζω relaxing μουσική και να περιποιούμαι λίγο παραπάνω τον εαυτό μου», γράφει η Ιωάννα Τούνη.

«Σήμερα ούτε ένα Story, εδώ είμαι. Είμαι καλά. Δεν είμαι και πάρα πολύ καλά βασικά, είναι μία από αυτές τις moody μέρες. Γενικά νιώθω πιεσμένη αυτό το διάστημα και ενώ έχουμε κάποια πράγματα που είναι φουλ χαρά, γάμος, κάπως μέσα μου έχω ένα βάρος και δεν ξέρω… Τώρα έκατσα να χαλαρώσω», ακούγεται να λέει η Influencer στην ανάρτησή της.

Η τρυφερή κίνηση του συντρόφου της Δημήτρη Σπυριδωνίδη

Ο αγαπημένος της, για να την κάνει να νιώσει καλά, προχώρησε σε μια πολύ τρυφερή κίνηση. Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης της μαγείρεψε κανελόνια και η Ιωάννα Τούνη το αποκάλυψε μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. «Κάποιος με φροντίζει», σημείωσε η influencer στο στόρι της.

Τον τελευταίο καιρό η Ιωάννα Τούνη ανεβάζει όλο και περισσότερο στιγμιότυπα από τις εκπλήξεις που της κάνει ο σύντροφός της και μάλιστα ιδιαίτερα οταν η ίδια δεν βρίσκεται σε καλή διάθεση.