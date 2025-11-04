Η συγκινητική εξομολόγηση της Διονυσίας Γεωργιάδου για την απώλεια του Πάνου Νάτση.

Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από την απώλεια του ηθοποιού Πάνου Νάτση, ωστόσο η σύντροφός του Διονυσία Γεωργιάδου, μίλησε με συγκίνηση για εκείνον και την επιστροφή της σειράς «Σέρρες» όπου πρωταγωνιστούσε ο ηθοποιός.

Πιο συγκεκριμένα, η Διονυσία Γεωργιάδου, παραχώρησε μία σύντομη συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast», όπου και αναφέρθηκε στην επιλογή του Γιώργου Ζυγούρη να αναλάβει το ρόλο του Πάνου Νάτση που χάθηκε στην άσφαλτο.

Όσα ανέφερε η Διονυσία Γεωργιάδου για την απώλεια του Πάνου Νάτση

Σύμφωνα λοιπόν με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, η ίδια μίλησε για τις «Σέρρες» και την επιστροφή τους, όπου τοποθετήθηκε ως εξής:

«Ανυπομονώ να δω τις Σέρρες, γνώρισα τον Γιώργο Ζυγούρη, μου έδωσε την αίσθηση ενός ανθρώπου με ενσυναίσθηση. Δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη επιλογή. Έπρεπε να αρχίσουν να φαίνονται και να προβάλλονται μερικά πράγματα και να είμαι εντάξει με αυτό»

Η ίδια λοιπόν, είχε παρευρεθεί στην παρουσίαση της σειρά, όπου και είχε συνοδεύσει τον Γιώργο Καπουτζίδη:

«Στην παρουσίαση της σειράς πήγα για τον Γιώργο Καπουτζίδη, γιατί θέλω να τον στηρίξω σε όλα και του αξίζει. Όταν μου μίλησε ο Γιώργος Ζυγούρης στην παρουσίαση, έφαγα μια περίεργη φλασιά, ήταν απότομο. Εκεί κατάλαβα την αλλαγή με τον Πάνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την απώλεια του Πάνου Νάτση, λέγοντας, πως πάντα υπάρχει μέσα στο μυαλό της: «Δεν υπάρχει μέρα που να μην σκέφτομαι την απώλεια του Πάνου Νάτση, αλλά μετά από τέσσερα χρόνια το έχω αποδεχτεί», κατέληξε η Διονυσία Γεωργιάδου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddzpwzuauf5d?integrationId=40599y14juihe6ly}