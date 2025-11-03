Για τη βεντέτα στα Βορίζια της Κρήτης μίλησε η Μαρία Τζομπανάκη και ο Μιχάλης Αεράκης.

Με αφορμή την εμπλοκή – βεντέτα που έλαβε χώρα το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού στη Κρήτη, όπου έχασε τη ζωή του ένας 39χρονος πατέρας και μια 56χρονη γυναίκα, η Μαρία Τζομπανάκη και ο Μιχάλης Αεράκης, μίλησαν στην εκπομπή «Live News» και το Νίκο Ευαγγελάτο.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα, Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, οι δύο ηθοποιοί μίλησαν στην εκπομπή για τις βεντέτες που υπάρχουν μέχρι και σήμερα στον τόπο τους, εκφράζοντας την προσωπική τους άποψη επί του θέματος.

Όσα ανέφερε η Μαρία Τζομπανάκη και ο Μιχάλης Αεράκης

Σύμφωνα με το σχετικό απόσπασμα, η ηθοποιός, Μαρία Τζομπανάκη, δήλωσε: «Οι βεντέτες είναι μάστιγα στην πατρίδα μου και τον πολιτισμό μας, έχουν ριζωθεί βαθιά. Στην ψυχή του Κρητικού είναι ριζωμένοι βαθιά και πολλές φορές με υπερβολικό τρόπο, το αίσθημα δικαίου. Στην κοινωνία της Κρήτης το δίκαιο ήταν η αυτοδικία. Μπορεί να σκοτώσουν μόνο γιατί έχεις ένα συγκεκριμένο επίθετο. Προς Θεού…», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Αυτό ξεκινά από το πώς ανατρέφονται τα παιδιά. Να μην μεγαλώνουμε τα παιδιά με την υποχρέωση να ξεπλύνουν το αίμα. Μανάδες μη μεγαλώνετε τα παιδιά σας με δηλητήριο. Μη φαρμακώνουμε τα παιδιά να κάνουν κακό και δεν θα συμβεί».

Με τη σειρά του ο Μιχάλης Αεράκης, μίλησε στην εκπομπή «Live News» όπου και τοποθετήθηκε ως εξής:

«Οι βάσεις για μένα είναι να τηρούνται οι νόμοι. Πρέπει να ξεκινήσει μια βαθιά πολιτιστική επανάσταση. Αλλιώς πολύ φοβάμαι πως θα μας φιλοξενήσετε σε λίγο καιρό να πούμε τα ίδια. Πρέπει να ανοίξουμε εστίες πολιτισμού, αθλητισμού. Και αν θέλουν να εκτονώνεται αυτοί οι θερμόαιμοι να ανοίξουμε και σκοπευτήρια, να παίζουν μπαλοθιές και να εκτονώνονται», είπε και συνέχισε λέγοντας:

«Πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να παίξει τον ρόλο της. Τη προηγούμενη εβδομάδα έγινε στην Κρήτη μία επίθεση στον Μάκη Βορίδη. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδίκασες αυτή τη συμπεριφορά. Από τη στιγμή που το καταδικάζεις, και έχεις την ευθύνη του πολιτικού, πρέπει να βρεις διαύλους επικοινωνίας για να μην ξαναγίνει. Την Παρασκευή το βράδυ έγινε η ανατίναξη. Δεν μπορεί η αστυνομία να μην γνώριζε το παρελθόν τους».

