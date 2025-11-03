Στα Χανιά βρέθηκε ο θρύλος της ροκ μουσικής Μικ Τζάγκερ.

Στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά βρέθηκε ο θρύλος της ροκ μουσικής σκηνής Μικ Τζάγκερ, ο οποίος φαίνεται να έδειξε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους αρχαιολογικούς τόπους τους νησιού και την ιστορία της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο 82χρονος frontman των Rolling Stones, μίλησε στους δημοσιογράφους κατά την αποχώρησή του από τα Χανιά, ενώ δέχτηκε να απαντήσει σε ορισμένες ερωτήσεις αναφορικά με τους αρχαιολογικούς τόπους.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε πως όλα όσα είδε του φάνηκαν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και αποχωρεί από την Ελλάδα με τις καλύτερες δυνατές εντυπώσεις.

Με την χαρακτηριστική απλότητα που τον διακρίνει και το βρετανικό του χιούμορ, απάντησε και στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων αναφορικά με τα μάρμαρα του Παρθενώνα που βρίσκονται επί σειρά ετών στο Βρετανικό Μουσείο.

Σε σχετική ερώτηση δήλωσε : «Είναι ακόμη εκεί», αναφερόμενος στα Ελγίνεια. Όταν δε ρωτήθηκε από το zarpanews.gr να εκφράσει τη γνώμη του για το αν θα έπρεπε να επιστραφούν στην Ελλάδα ή όχι ο Μικ Τζάγκερ ανέφερε: «Δεν έχω κάποια άποψη».

Παράλληλα, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα το Σάββατο ο θρύλος της ροκ μουσικής, επισκέφτηκε την Αρχαία Ελεύθερνα με την τοπική αρχαιολογία να γνωρίζει για την άφιξή του. Σε δεύτερο χρόνο, περιπλανήθηκε και ξεναγήθηκε στις Βασιλικές, την Νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας και το Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας, ενώ στην συνέχεια γευμάτισε σε τοπική ταβέρνα.

Την Κυριακή, στα πλαίσια μιας ιδιωτικής ξενάγησης βρέθηκε στην ανασκαφή της αρχαίας Κυδωνίας όπου και «απέδειξε» τις βαθιές του γνώσεις για το Μινωικό πολιτισμό.