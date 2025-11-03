Πρεμιέρα χθες για τη σειρά του Ant1.

Διθυραμβικά σχόλια δέχτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η νεά σειρά «Ο Δικαστής» η οποία προβλήθηκε χθες με διπλό επεισόδιο.

Η σιερά βασίζεται στο πολυβραβευμένο σίριαλ Your Honor και πλέον θα προβάλλεται κάθε Κυριακή και Δευτέρα στις 22:30.

Πριν την επίσημη πρεμιέρα της στον ΑΝΤ1, η σειρά είχε ήδη ξεκινήσει να προβάλλεται αποκλειστικά στην πλατφόρμα ANT1+, όπου προβλήθηκαν τα πρώτα επεισόδια (με διπλό επεισόδιο) πριν μεταφερθεί στο τηλεοπτικό κανάλι.

Πώς εξελίσεται η ιστορία της σειράς

Ο Πέτρος Δημητρίου (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) είναι ένας σεβαστός και άμεμπτος δικαστής, με σταθερές αρχές και μετοχή στην απονομή του Δικαίου.

Η ζωή του όμως ανατρέπεται όταν ο γιος του, ο Άλκης (Νικόλας Χαλκιαδάκης), εμπλέκεται σε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα και εγκαταλείπει το θύμα.

Η πιο δραματική στροφή έρχεται όταν αποκαλύπτεται ότι το θύμα του ατυχήματος είναι γόνος της οικογένειας που ελέγχει τον υπόκοσμο — της οικογένειας Σταβέρη — του πανίσχυρου Μανώλη Σταβέρη (Νίκος Ψαρράς).

Αρχικά ο Πέτρος προτίθεται να υπακούσει στις αρχές του και να παραδώσει τον γιο του.

Όταν όμως συνειδητοποιεί τις δυσμενείς συνέπειες — τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Άλκη — αναλαμβάνει δράση για να καλύψει τα ίχνη.

Στο δεύτερο επεισόδιο, η υπόθεση περιπλέκεται: ο νεαρός που είχε αναλάβει να εξαφανίσει το αυτοκίνητο συλλαμβάνεται, και ο Δικαστής προσφεύγει στη βοήθεια μιας παλιάς φοιτήτριάς του, της δικηγόρου Κλέλιας Μανιάτη (Σμαράγδα Αδαμοπούλου), προκειμένου να υπερασπιστεί τον γιο του.

Παράλληλα, η οικογένεια Σταβέρη, πεισμένη πως το περιστατικό δεν είναι απλό ατύχημα αλλά σκόπιμη ενέργεια, ξεκινά αναζήτηση ευθυνών και εκδίκησης.

Όλες αυτές οι ανατροπές συνιστούν μια δυναμική εκκίνησης — η σειρά δεν αφήνει περιθώριο να «στρώσει», αλλά σε βάζει αμέσως στο κέντρο του δράματος.

Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο Δευτέρα 3/11

Ενώ ο Δικαστής (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) είναι έτοιμος να παραλάβει το «κλεμμένο» αμάξι του. Όμως αποκαλύπτεται ότι είναι το ίδιο αμάξι που εμβόλισε και τραυμάτισε τον γιο του Σταβέρη. Από την άλλη, ο Σταβέρης (Νίκος Ψαρράς) που έχει βρει στον τόπο του ατυχήματος τη συσκευή εισπνοών, υποψιάζεται ότι ο ένοχος είναι ο αυτόπτης μάρτυρας Χρήστος (Μιχάλης Αρτεμισιάδης).

Και τον ψάχνει για να του μιλήσει. Αλλά όσο γίνονται όλα αυτά, η Σόνια (Νόνη Ιωαννίδου) επισκέπτεται τον εγγονό της Άλκη (Νικόλας Χαλκιαδάκης) για να τον φροντίσει, αλλά βρίσκει κάτι που θα την σοκάρει.