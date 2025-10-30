Συγκινεί ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με την ανάρτησή του για τον Διονύση Σαββόπουλο.

Εννέα μέρες, έχουν περάσει από όταν ο εμβληματικός τραγουδοποιός, Διονύσης Σαββόπουλος, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη και το πένθος τόσο τους οικείους του και τον καλλιτεχνικό κόσμο – όσο και τους πολίτες – θαυμαστές του.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, πέθανε το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, ενώ η κηδεία του τελέστηκε το Σάββατο 25 του μηνός. Παρ’ όλα αυτά, σχεδόν δέκα μέρες μετά την απώλειά του, ο τραγουδιστής, Μιχάλης Χατζηγιάννης, θέλησε να εκφράσει για μία ακόμη φορά τη θλίψη του.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνική δικτύωσης, ο ερμηνευτής, έκανε μία σύντομη αναδρομή για τη φορά που είχε βρεθεί και τραγουδήσει στο πλευρό του Διονύση Σαββόπουλου, στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, το 2004.

Εννιά μέρες χωρίς τον Διονύση Σαββόπουλο και η φωνή, η ευγένεια της ψυχής του, οι μνήμες συνεχίζουν να «αντηχούν» μέσα μου. Είμαι βέβαιος ότι εκείνη τη βραδιά του Αυγούστου του 2004 την έχει κρατήσει πλήθος κόσμου στη μνήμη και στην καρδιά, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους ίσως ο καθένας.

Για μένα δεν ήταν μόνο μια συγκλονιστική μουσική εμπειρία που συνδέθηκε με την Ελλάδα, τον αθλητισμό και το ολυμπιακό πνεύμα. Ήταν και η τιμή που είχα, 26 χρόνων τότε, να τραγουδήσω με τον Σαββόπουλο -και μαζί με άλλους σπουδαίους καλλιτέχνες- ένα από τα πιο εμβληματικά και τρυφερά τραγούδια του, που αποτελεί αιώνια παρακαταθήκη για τους απανταχού Έλληνες. Τους Έλληνες που κόντρα στις όποιες δυσκολίες, τραγουδούν, σκέφτονται, μάχονται, ελπίζουν κι ονειρεύονται σαν τον Καραγκιόζη», έγραψε στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε ένα σύντομο απόσπασμα από τον Αύγουστο του 2004.

