Όσα δήλωσε η Μαρίνα Σάττι στην κάμερα του ΑΝΤ1.

Μια σύντομη αλλά αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η Μαρίνα Σάττι, στην κάμερα του ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το πρωινό», όπου ο δημοσιογράφος, την εντόπισε στο αεροδρόμια και η ίδια θέλησε να παραχωρήσει ορισμένες δηλώσεις.

Ειδικότερα, η τραγουδίστρια, αναφέρθηκε στ δύο τελευταία χρόνια της ζωής της, λέγοντας, πως αν και παραγωγικά για την καριέρα της, ήταν ιδιαίτερα κουραστικά, με αποτέλεσμα να αισθάνεται την ανάγκη για ξεκούραση.

Όσα αποκάλυψε η Μαρίνα Σάττι

Αρχικά λοιπόν, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, η Μαρίνα Σάττι, ρωτήθηκε για τα επαγγελματικά της σχέδια, ενώ η ίδια εξήγησε πως δεν έχει κάποιο σχέδιο για το άμεσο μέλλον:

«Δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνω, θα δούμε. Έχουμε στην Αμερική μόνο εμφανίσεις τον Δεκέμβριο, μας έχει μείνει αυτό, που είναι το Pop Tour που κάναμε όλο το καλοκαίρι» είπε αρχικά και συνέχισε:

«Είναι υποψήφιο το «Lola» στα VMAs της Αγγλίας για την κινηματογράφηση του. Δεν σκέφτομαι να κάνω κάτι άλλο επαγγελματικά. Έχει υπάρξει μια περίοδος πολυετούς δουλειάς, θα έλεγα, οπότε χρειάζεται λίγη απόσταση και σκέψη».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αισθάνεται την ανάγκη για ξεκούραση: «Σίγουρα τη χρειάζομαι αυτή την ξεκούραση. Η ξεκούραση, όμως, είναι σε όλα τα κομμάτια. Κάθε φορά, όταν φτιάχνεις κάτι, απλά παίρνεις μια απόσταση για να το κοιτάξεις από μακριά και να δεις ποιος είσαι. Δεν είναι κάτι παραπάνω, αυτό το φυσιολογικό που κάνουμε όλοι», κατέληξε η Μαρίνα Σάττι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddvi53nbnrt5?integrationId=40599y14juihe6ly}