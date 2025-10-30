Η Κατερίνα Διδασκάλου, με χιούμορ μοιράστηκε τα μυστικά της ομορφιάς της.

Στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Τελευταία Έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ» βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» του Mega, όπου συνάντησε τους συντελεστές της παράστασης.

Μεταξύ άλλων λοιπόν, η ηθοποιός Κατερίνα Διδασκάλου, παραχώρησε ορισμένες δηλώσεις, αναφορικά με τα μυστικά της ομορφιάς της, αλλά και την πορεία της καριέρας της όλα αυτά τα χρόνια, στην υποκριτική.

Όσα αποκάλυψε η Κατερίνα Διδασκάλου

Η ηθοποιός, ανέφερε αρχικά: «Αν έκανα έναν απολογισμό της μέχρι τώρα πορείας μου αυτό που θα έλεγα είναι ένα μεγάλο «ευχαριστώ». Και ως γυναίκα της showbiz, είναι πολύ σημαντικό να συνεχίζεις σε μια ώριμη ηλικία να δουλεύεις το ίδιο καλά, ή περισσότερο καλά. Αυτό είναι μεγάλη ευτυχία».

Όσον αφορά το ερώτημα της δημοσιογράφου για τα μυστικά της ομορφιάς της, η Κατερίνα Διδασκάλου, απάντησε με χιούμορ, λέγοντας: «Δεν κρίνω, πίνω πολύ νερό και κάνω καλές σκέψεις».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddvirgjsjqk1?integrationId=40599y14juihe6ly}