Με φόντο το φθινοπωρινό τοπίο ο Πάνος Ιωαννίδης, βρέθηκε στις πλαγιές του Πηλίου.

Το μεσημέρι της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου, ο γνωστός σεφ, Πάνος Ιωαννίδης, έκανε μία διαφορετική ανάρτηση μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, ο γνωστός σεφ, φαίνεται πως βρίσκεται εκδρομή με την οικογένειά του σε κάποιο από τα δάση του Πηλίου στην Μαγνησία, ενώ από πίσω το τοπίο, φαίνεται φθινοπωρινό με τις αποχρώσεις του πορτοκαλί και του καφέ να κυριαρχούν.

Την ανάρτησή του επέλεξε να τη συνοδεύσει με μουσική υπόκρουση από το «Autumn Days», ενώ στη φωτογραφία, απεικονίζεται ο ίδιος χαμογελαστός και η οικογένειά του από πίσω.

Στη λεζάντα σημείωσε: «Ανάμεσα στα φύλλα και τις φωνές των παιδιών… εκεί βρίσκεις την ησυχία», ενώ, φυσικά η ανάρτηση έχει συγκεντρώσει πληθώρα από σχόλια και likes.

Να σημειωθεί ωστόσο, πως μέσα στις ερχόμενες ημέρες ο Πάνος Ιωαννίδης με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο και τον Σωτήρη Κοντιζά, αναμένεται να βρεθούν στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να εντοπίσουν ταλέντα για το επετειακό 10ο MasterChef.