Στα άδυτα του MasterChef – λίγο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα.

Στην εκπομπή «Το ΄χουμε» του ΣΚΑΙ, ο η δημοσιογράφος Χάρης Λεμπιδάκης, αποκάλυψε ορισμένες λεπτομέρειες αναφορικά με τα γυρίσματα του MasterChef – του μαγειρικού διαγωνισμού που φέτος θα προβληθεί για 10η χρονιά.

Όπως σημείωσε ο δημοσιογράφος, σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, πρόκειται για την 10η και επετειακή σεζόν «Είναι η 10η σεζόν, η επετειακή, για ένα από τα πιο επιτυχημένα πρότζεκτ στην ιδιωτική τηλεόραση», γεγονός που εντείνει την περιέργεια των τηλεθεατών για τις εκπλήξεις και τα όσα επρόκειτο να συμβούν στην φετινή σεζόν.

MasterChef – Όλες οι λεπτομέρειες

Σύμφωνα λοιπόν με τα λεγόμενα του δημοσιογράφου, μόλις ολοκληρωθούν τα πρότζεκτ της Φάρμα και του GNTM, θα ξεκινήσουν και οι διαδικασίες για τα γυρίσματα του μαγειρικού διαγωνισμού που θα προβληθεί και πάλι από τον τηλεοπτικό σταθμό του Star:

«Με το που ολοκληρωθεί η Φάρμα και το GNTM, γύρω στις 15 Δεκεμβρίου θα μπουν μπροστά οι μηχανές με τα τρέιλερ για την πρεμιέρα του MasterChef, που προγραμματίζεται για τις 10 με 15 Ιανουαρίου, να κάνει πρεμιέρα».

«Την επόμενη εβδομάδα, οι τρεις κριτές που αρχίζουν σιγά – σιγά να ενεργοποιούνται θα βρεθούν με τους ιθύνοντες της παραγωγής και του καναλιού και θα βάλουν κάτω κάποιες ιδέες για να δούνε τι σπέσιαλ πράγματα θα υπάρχουν για αυτά τα 10 χρόνια».

Σε αυτό το σημείο, ο δημοσιογράφος, ανέφερε τα όσα γνώριζε σχετικά με τις κινήσεις της παραγωγής και των τριών κριτών οι οποίοι προετοιμάζονται για τα πρώτα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα casting «Να τονίζουμε ότι ο Κοντιζάς, ο Κουτσόπουλος και ο Ιωαννίδης, δεν είναι και τα δέκα χρόνια, είναι η 6η ή η 7η χρονιά τους. Τα γυρίσματα, θα ξεκινήσουν τέλη Νοεμβρίου. Το επόμενο 10ημερο θα έχουμε τα λεγόμενα pre-casting σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, για να βρεθεί το καλύτερο «υλικό» και τα γυρίσματα θα ολοκληρωθούν εκεί μετά το Πάσχα», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Χάρης Λεμπιδάκης.

Στην ερώτηση του Κώστα Τσουρού για το αν θα υπάρχουν special guests ο δημοσιογράφος της εκπομπής απάντησε ως εξής: «Θεωρώ δεδομένο ότι θα περάσουν κάποιοι από τους νικητές του MasterChef. Αλλά νομίζω ότι είναι καιρός να εμφανιστεί και ο Άκης Πετρετζίκης».

«Είναι η 10η σεζόν, είναι επετειακό και το τονίζουν και στα τρέιλερ- οι κριτές είναι έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Σήμερα μάλιστα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, ήρθε στη δημοσιότητα και το τρέιλερ που καλεί όποιον θέλει να συμμετέχει στη δοκιμαστική φάση του διαγωνισμού, δίνοντας ραντεβού στους επίδοξους μάγειρες 9, 10 και 11 Νοεμβρίου, να δηλώσουν συμμετοχή στα casting της Αθήνας.

