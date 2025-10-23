Μάνος Χατζιδάκις – Συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννησή του.

Σήμερα, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου Μάνου Χατζιδάκι, ο οποίος με το έργο και την προσωπικότητά του σημάδεψε τον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας και την νοοτροπία αυτού σε πολλές πτυχές.

Με αφορμή λοιπόν τη γέννηση του σπουδαίου Χατζιδάκι, η Φίνος Φιλμ, δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα βίντεο – αφιέρωμα στον μουσικοσυνθέτη.

Η εταιρεία παραγωγής, συνόδευσε την δημοσίευση με ένα μακροσκελές κείμενο για τον ίδιο, ενώ στο βίντεο περιλαμβάνονται κινηματογραφικές σκηνές τις οποίες έχει συνοδεύσει η μουσική του.

«100 Χρόνια Μάνος Χατζιδάκις. Δεν είναι εύκολο να μετρήσεις τον χρόνο όταν μιλάς για κάποιον που τον ξεπέρασε.

Ένας αιώνας από τη γέννηση του ανθρώπου που άλλαξε τον τρόπο που ακούμε, νιώθουμε και θυμόμαστε. Ο Μάνος Χατζιδάκις μας ταξίδεψε, μας ένωσε και μας έκανε να αγαπήσουμε την Ελλάδα μέσα από την ευγένεια της μελωδίας του και το βάθος της ψυχής του. Η μουσική του δεν έπαιζε απλώς πίσω από τις εικόνες — τις φώτιζε από μέσα. Γι’ αυτό και οι μελωδίες του δεν ξεπεράστηκαν ποτέ. Συνεχίζουν να ζουν σ’ εκείνο το μέρος μέσα μας που δεν μεγαλώνει ποτέ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Χατζιδάκι, έρχονται τη στιγμή που αποχαιρετούμε τον αγαπημένο Διονύση Σαββόπουλο. Έναν καλλιτέχνη που είχε ιδιαίτερη εκτίμηση στον Χατζιδάκι, που αγαπήθηκε και αυτός όσο λίγοι από όλους τους Έλληνες και που θα μείνει ανεξίτηλη η μνήμη του και οι μελωδίες του στις καρδιές μας.

Ο Σαββόπουλος είχε πει για τον Χατζιδάκι: «Ήταν Μάνος Χατζιδάκις. Μια ιδιοφυία. Ένας αξιολάτρευτος μάγος που ήρθε και άλλαξε το αφτί μας. Το κακό είναι ότι όσο ζούσε δεν τόλμησα να του εκφράσω τα αληθινά μου αισθήματα για αυτόν. Του μιλούσα πάντα σαν ισότιμος ντε και καλά, ενώ ένιωθα κατώτερός του.

Ωσπου πέθανε και έχασα την ευκαιρία για πάντα. Όμως με άκουγε πάντα με χαμόγελο και συγκατάβαση. Ίσως είχε καταλάβει την «πόζα» μου, τον βαθύ σεβασμό μου για αυτόν. Αυτό ελπίζω.»

{https://www.instagram.com/p/DQJBPHNifPE/?hl=el}