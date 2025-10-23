Το 23ο κουτί χάλασε όλο το Deal.

Δύσκολο αποδείχθηκε το αποψινό επεισόδιο του Deal. Η Καλλιόπη έκατσε απέναντι από τον τραπεζίτη για να τον αντιμετωπίσει, ωστόσο η τύχη δεν ήταν με το μέρος της.

Ήδη από τον πρώτο γύρω, οι επιλογές της, έβγαλαν εκτός παιχνιδιού τις 20.000, τα 5.000 και τις 70.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να κάνει μία κακή αρχή – κάτι που συνεχίστηκε και στην πορεία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddpmwez0p589?integrationId=40599y14juihe6ly}

Deal: Με μηδέν ευρώ έφυγε από το παιχνίδι

Η Καλλιόπη λοιπόν, αν και έχασε το χαμόγελό της σταδιακά, κατάφερε να φτιάξει τη διάθεσή της και να ρισκάρει μέχρι το τέλος.

Ο τραπεζίτης της έδωσε την επιλογή της ανταλλαγής γεγονός που πραγματοποιήθηκε και έφερε στην κατοχή της το κουτί με τον αριθμό «20».

Στην πορεία το τηλέφωνο χτύπησε και η προσφορά που ακούστηκε ήταν τα 800 ευρώ. Με τρία χτυπήματα στο κουτί η Καλλιόπη συνέχισε και αποδείχθηκε πως είχε στην κατοχή της τα 1.500 ευρώ.

Παρ’ όλα αυτά, όταν ο Γιώργος Θαναηλάκης, της έδωσε την επιλογή να συνεχίσει, δέχτηκε με χαμόγελο να προχωρήσει στο κουτί «23».

Ενώ λοιπόν είχε εξασφαλίσει τα 1.500 ευρώ, το «23 Δ», την έκανε να φύγει με μηδέν ευρώ από το αποψινό επεισόδιο του Deal.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddpmqht43h9d?integrationId=40599y14juihe6ly}