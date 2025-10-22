Χορό και χαμόγελα είχε το σημερινό Deal!

Ένα άκρως διασκεδαστικό επεισόδιο προβλήθηκε σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στο Deal, με τον Βαγγέλη να δίνει ένα ρεσιτάλ χορού, κάθε φορά που έβγαζε από τον πίνακα έναν μπλε αριθμό.

Όλα ξεκίνησαν όταν έβγαλε τα 10 ευρώ από το παιχνίδι, ενώ το πάρτι συνεχίστηκε όταν και η κυρία Κατερίνα, έδειξε τις χορευτικές της ικανότητες σε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Έλβις Πρίσλεϊ.

Deal: Ο Βαγγέλης και η κυρία Κατερίνα πανηγυρίζουν… χορεύοντας

Η ροή του παιχνιδιού λοιπόν και η τύχη του Βαγγέλη, του έδωσε την δυνατότητα να αναδείξει το χορευτικό του ταλέντο, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή στο πλατό του Deal.

Το κουτί με τον αριθμό «8» ήταν αυτό που του εξασφάλισε εντός παιχνιδιού όλα τα μεγάλα- κόκκινα ποσά, αφού βγήκαν εκτός τα 10 ευρώ. Η μουσική άρχισε να παίζει στο στούντιο, ενώ ο Βαγγέλης ξεκίνησε το χορό της κοιλιάς. Δεν δίστασε μάλιστα να σηκώσει την μπλούζα του για να δείξει τις ικανότητές του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddost0c5wyl5?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε δεύτερο χρόνο, το κουτί με τον αριθμό «3», έβγαλε από τον πίνακα τα 100 ευρώ και ο Βαγγέλης με χορευτικές κινήσεις έφτασε στο Χόρχε για να τον ευχαριστήσει.

Στον πίνακα πλέον είχε μόνο τα μεγάλα ποσά, ενώ η κυρία Κατερίνα, ανέλαβε δράση και χόρεψε σε ξέφρενους ρυθμούς παρασέρνοντας και τους υπόλοιπους παίχτες στο δικό τους πάρτι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddot8thnhych?integrationId=40599y14juihe6ly}