Όσα ανέφερε η ηθοποιός για την επιστροφή της στο θέατρο και τις επαναλήψεις στην τηλεόραση.

Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», μίλησε η ηθοποιός Άβα Γαλανοπούλου, η οποία ύστερα από ένα εύλογο χρονικό διάστημα απουσίας της επέστρεψε στο θέατρο.

Ειδικότερα, με αφορμή την πρεμιέρα της παράστασης στην οποία πρωταγωνιστεί, η ηθοποιός, αναφέρθηκε στην θεατρική της επιστροφή αλλά και το πώς κρίνει τον εαυτό της, όταν παρακολουθεί τις τηλεοπτικές επαναλήψεις.

Όσα αποκάλυψε η Άβα Γαλανοπούλου για την επιστροφή της στο θέατρο

Σύμφωνα λοιπόν με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, η ηθοποιός, μίλησε στον δημοσιογράφο, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Μεγάλη επιστροφή… δεν είναι και η επιστροφή της γηραιάς κυρίας…», ανέφερε γελώντας και συνέχισε: «Καλό είναι αν σας έχω λείψει, για να μη βαριέται και ο κόσμος. Υπάρχουν και οι επαναλήψεις στην τηλεόραση. Άλλο κι αυτό. Έχουν τα καλά τους, έχουν και τα αρνητικά τους..».

Σε δεύτερο χρόνο, στην ερώτηση του δημοσιογράφου για το αν προτιμά το θέατρο ή την τηλεόραση, εξήγησε πως δεν είναι θέμα αδυναμίας η επιλογή- αντίθετα, έχει σχέση με το αν είναι καλή η δουλειά ή όχι. Παράλληλα, εστίασε στο γεγονός πως δεν την ευχαριστεί να βλέπει τον εαυτό της σε επαναλήψεις καθώς κάνει αυστηρή αυτοκριτική.

«Δεν ξέρω αν μου είχε λείψει το θέατρο. Θέλω να πω ότι αυτά είναι λίγο σχετικά. Τι να πάει να πει του θεάτρου ή της τηλεόρασης. Άμα είναι ωραία η δουλειά πας. Στο Χόλιγουντ δεν λένε τέτοια, εκεί είναι αυστηρά».

«Φρικάρω όταν με βλέπω στις επαναλήψεις. Είμαι πολύ αυστηρή. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Θεωρώ ότι θα το είχα κάνει καλύτερα. Πάντα βρίσκω κάτι αρνητικό να πω. Θέλω να με διορθώσω… αλλά δεν μπορώ να φέρω το χρόνο πίσω», ανέφερε μεταξύ άλλων η ηθοποιός.

