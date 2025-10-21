Ο Χρήστος Φερεντίνος σε μια σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη.

Για το «The Wall»- το νέο τηλεπαιχνίδι που παρουσιάζει, το «Deal» και το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην πρωινή ζώνη με κάποια εκπομπή μίλησε ο Χρήστος Φερεντίνος το απόγευμα της Τρίτης.

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός παρουσιαστής, το απόγευμα της Τρίτης, 21 Οκτωβρίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Το ‘χουμε» με τον Κώστα Τσουρό στο ΣΚΑΙ, όπου και παραχώρησε μια σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη.

Όσα ανέφερε ο Χρήστος Φερεντίνος

Η συζήτηση αρχικά, ξεκίνησε από το «The Wall», το ανατρεπτικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων που παρουσιάζει, ενώ μίλησε για την εμπειρία του, αποκαλύπτοντας πως τα επεισόδια που έρχονται θα είναι συναρπαστικά.

«Σιγά –σιγά μας παρασύρει στο δικό του ρυθμό και μας προσφέρει πολλά συναισθήματα και σε εμάς και στους τηλεθεατές. Αυτό είναι το ωραίο. Όλοι βιώνουμε αυτό το σύμπαν που έχει το «The Wall». Είναι από τα πιο ωραία πλατό που έχω βρεθεί να παρουσιάζω...». Σε αυτό το σημείο, ο γνωστός παρουσιαστής εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το παιχνίδι.

Με αφορμή την παρουσίαση του νέου τηλεπαιχνιδιού, ο Κώστας Τσουρός, ρώτησε τον παρουσιαστή αναφορικά με τα συναισθήματά του για το «Deal», το οποίο πλέον παρουσιάζει ο Γιώργος Θαναηλάκης: «Το «Deal» σου έδινε τη δυνατότητα να είσαι με τον παίχτη- ολόκαρδα, να τον υποστηρίζεις, να ταυτίζεται και ο τηλεθεατής και να είσαι ενάντια του συστήματος, του τραπεζίτη. Νιώθω όπως όταν μια πρώην σου που ήσουν καψούρης, τα φτιάχνει με άλλον, έτσι. Για το συγκεκριμένο βέβαια, ήταν μια συνειδητή απόφαση ότι θα συμβεί. Σφίγγει λίγο το στομάχι».

Αναφορικά με την πρωινή ζώνη παρουσίασης ο Χρήστος Φερεντίνος σημείωσε: «Εμένα μ’ αρέσει το πρωινό αυτής της εποχής. Δηλαδή, που έχει περισσότερο ενημέρωση, πληροφορία. Τότε ήταν ακόμη σε κάποια στερεότυπα, σε συγκεκριμένες στήλες. Προσπάθησα όλο αυτό να το κάνω πιο ενημέρωση – επικαιρότητα. Όταν βρεθήκαμε με τη Σίσσυ Χρηστίδου, το συζητήσαμε όλο αυτό και λέγαμε ότι αν είχαμε γνωριστεί λίγο καλύτερα θα ήταν πολύ καλύτερα. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ από τότε. Ήταν πάντα καλή στη δουλειά της…», σημείωσε μεταξύ άλλων αναφορικά με τη συνεργασία που είχε με τη Σίσσυ Χρηστίδου.

