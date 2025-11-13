Ο Δημήτρης αν και μπορούσε να κάνει καλύτερο Deal έφυγε με 18.000 ευρώ!

Άτυχος ή τυχερός ήταν σήμερα ο Δημήτρης στο Deal; Η αλήθεια είναι πως έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι και κατάφερε να αντιμετωπίσει επάξια τον τραπεζίτη, ενώ η τύχη ήταν με το μέρος του ακόμα και την ώρα που επέλεξε να ανταλλάξει το κουτί του.

Ενώ στον πίνακα είχαν μείνει μικρά και μεγάλα ποσά, ο τραπεζίτης κάλεσε για να τον δελεάσει και να του δώσει την ευκαιρία να αλλάξει το κουτί του με ένα από αυτά των συμπαιχτών του. Χωρίς να το σκεφτεί πολύ, άδραξε την ευκαιρία και έδωσε το «1» για να πάρει στην κατοχή του το «20», ενώ αμέσως μετά πολλοί του έδωσαν το προσωπικό τους γούρι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de7lbmz6yxjl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Συναρπαστικό το σημερινό Deal

Στον γύρο που ακολούθησε ο Δημήτρης κατάφερε να κρατήσει σημαντικά ποσά μέσα και να απαλλαγεί από τα πιο μικρά, ενώ το τηλέφωνο χτύπησε για μία ακόμη φορά με τον τραπεζίτη να του χαρίζει 9.000 ευρώ, ποσό που αρνήθηκε.

Η εξέλιξη υπήρξε συναρπαστική.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο επόμενος γύρος ξεκίνησε επιλέγοντας τον αριθμό «7», όμως ένα απρόοπτο τον έκανε να αλλάξει γνώμη, αφού το κουτί δεν ξεσφράγιζε. Η ανατροπή ήρθε όταν άλλαξε γνώμη και έβγαλε εκτός τις 40.000 ευρώ. Το παιχνίδι όμως συνεχίστηκε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de7l624mfvfl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η επόμενη προσφορά, άγγιξε το ποσό των 18.000 ευρώ, ένα νούμερο που ο Δημήτρης επέλεξε να κρατήσει και να σταματήσει το παιχνίδι, κόβοντας και την τύχη του.

Το επόμενο κουτί, έβγαλε και το τελευταίο ποσό με τον τραπεζίτη να καλεί για να ενημερώσει πως η προσφορά του θα ήταν 37.000 ευρώ. Η ένταση όμως κορυφώθηκε, όταν διαπιστώθηκε πως η ανταλλαγή ήταν το κομβικό σημείο που θα του εξασφάλιζε τα 70.000 ευρώ.

Αν και απογοητεύτηκε ο Δημήτρης από την έκβαση του παιχνιδιού, χαμογέλασε και έφυγε από το πλατό, κατά 18.000 ευρώ πλουσιότερος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de7llui0c6wh?integrationId=40599y14juihe6ly}