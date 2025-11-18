Παρά την ατυχία του, ο Θοδωρής έκανε την ανατροπή στο Deal.

Για μία ακόμη φορά, το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι του Deal, απέδειξε, πως όλα παίζονται μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Ο Θοδωρής σήμερα, έκατσε απέναντι από τον τραπεζίτη για να διεκδικήσει το μεγαλύτερο δυνατό ποσό, όμως η τύχη και οι αποφάσεις του, φάνηκε εξ αρχής πως ήταν εναντίον του.

Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος, συνέχισε την προσπάθεια. Αρνήθηκε όλες τις προσφορές του τραπεζίτη και έφτασε στο τέλος όπου τελικά δικαιώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Deal: Η ανατροπή ήρθε στην εκπνοή του χρόνου

Αρχικά, ο Θοδωρής, είχε βγάλει εκτός τα μεγαλύτερα ποσά, ενώ αμέσως μετά του δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξει το κουτί του, συνθήκη την οποία και αποδέχθηκε, μάλλον λανθασμένα.

Η εξέλιξη του παιχνιδιού, έδειχνε πως ο Θοδωρής θα έφευγε μόλις με το ποσό των 5 ευρώ, καθώς η ανταλλαγή που έκανε, τον έφερε στο σημείο να χαρίσει τα 1.500 ευρώ και να φέρει στην κατοχή του τα 5.

Λίγο πριν από τη λήξη, οι προσφορές που έφτασαν από τον τραπεζίτη, ήταν τα 30 και τα 25 ευρώ, δύο ποσά, που τον άφησαν αδιάφορο.

Όταν σήμανε το τέλος, άνοιξε το κουτί του και αντίκρισε τα 5 ευρώ, ωστόσο εναπόθεσε τις ελπίδες του στο «23».

Με χαμόγελο, άνοιξε το κουτί και κυρίευσε χαρά το στούντιο καθώς κατάφερε να αποσπάσει το ποσό των 1.550 ευρώ.

