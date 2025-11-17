Το πιο ανατρεπτικό Deal έκανε σήμερα η Ηλιάνα.

Αν και η τύχη της Ηλιάνας αρχικά δεν φάνηκε να είναι με το μέρος της, το Deal, απέδειξε για μία ακόμη φορά, πως το παιχνίδι, δεν σταματάει ποτέ.

Από τους πρώτους κιόλας γύρους, η παίχτρια που ανέλαβε δράση σήμερα, είχε βγάλει εκτός τα μεγαλύτερα ποσά με αποτέλεσμα να μπει σε δίλλημα για το αν πρέπει να προχωρήσει σε ανταλλαγή ή όχι.

Στο Deal όλα ανατρέπονται

Παρά το γεγονός πως η Ηλιάνα προχώρησε στον τρίτο γύρω εμφανώς αγχωμένη, αποφάσισε να μην το βάλει κάτω και έχοντας δίπλα της το γούρι της, συνέχισε να χαμογελά.

Όταν στον πίνακα, είχαν μείνει τα ποσά των 20.000 ευρώ και του 0,01 λεπτού, δέχτηκε μία αναπάντεχη προσφορά από τον τραπεζίτη.

Το ποσό που της χάριζε ήταν τα 8.500 ευρώ, ένα νούμερο που δεν την άφησε ασυγκίνητη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με δύο χτυπήματα στο κουτί, δέχτηκε την προσφορά και συνέχισε για να ανοίξει το τελευταίο κουτί, όντας ωστόσο σίγουρο ότι είχε το μεγαλύτερο ποσό στο δικό της κουτί.

Το τελευταίο κουτί με τον αριθμό «18», επιβεβαίωσε την κίνησή της να αποδεχτεί την προσφορά του τραπεζίτη, καθώς στο δικό της κουτί είχε το ποσό του ενός λεπτού.

Ανατρεπτική εξέλιξη στο σημερινό Deal!

{https://exchange.glomex.com/video/v-deaun7v5yneh?integrationId=40599y14juihe6ly}