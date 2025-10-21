Η δημοσίευση του Αντώνη Κανάκη για την απόφαση να διακοπεί το «Πειρατικό Βινύλιο» για τη φετινή σεζόν.

Με μια ανάρτηση στο λογαριασμό του «Ράδιο Αρβύλα» θέλησε ο Αντώνης Κανάκης να διευκρινίσει πως το «Πειρατικό Βινύλιο» φέτος δεν επρόκειτο να βγει στον τηλεοπτικό «αέρα».

Ειδικότερα, ο Αντώνης Κανάκης, ο Δημήτρης Σερβετά και ο Χρήστος Κιούσης, αναμένουν να παρουσιάσουν για μια ακόμη χρονιά το «Ράδιο Αρβύλα», τους «Boomers» και το «Vinylio», ενώ οι δύο εκ των τριών εκπομπών είναι «ζωντανές». Έτσι, σύμφωνα με την τελευταία δημοσίευση, το «Πειρατικό Βινύλιο» δε θα συνεχίσει να προβάλλεται λόγω πίεσης χρόνου.

Η ανακοίνωση του Αντώνη Κανάκη για το «Πειρατικό Βινύλιο»

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του Αντώνη Κανάκη στο προφίλ των «Ράδιο Αρβύλα», σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, έγινε γνωστό πως η εκπομπή δεν θα προβάλλεται πλέον στο Μακεδονία TV.

Η λεζάντα της ανάρτησης έγραφε χαρακτηριστικά: «Αγαπητοί φίλοι, δεχόμαστε πολλά μηνύματα σχετικά με το βραδινό «Πειρατικό Βινύλιο» στο Μακεδονία TV και νιώθουμε την ανάγκη να εξηγήσουμε τα εξής:

Το να μην το συνεχίσουμε και φέτος, ήταν μια απόφαση που μας ταλαιπώρησε πολύ μέχρι και την τελευταία στιγμή και την πήραμε με ιδιαίτερη δυσκολία, αφού το «Πειρατικό Βινύλιο» το αγαπήσαμε και το απολαύσαμε όσο τίποτα άλλο.

Όμως, με δεδομένο τον ιδιαίτερα υψηλό βαθμό δυσκολίας για τη δημιουργία και παραγωγή του «Ράδιο Αρβύλα», ο συνδυασμός δύο ζωντανών εκπομπών σε καθημερινή βάση, με μία μάλιστα εκ των δύο μεταμεσονύχτια, αποδείχθηκε απαγορευτικός.

Φέτος λοιπόν θα τα λέμε από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 20:00 και κάθε εβδομάδα από Δευτέρα έως και Τετάρτη με #RadioArvyla #Boomers και με το #Vinylio να επιστρέφει και πάλι στον ΑΝΤ1».

