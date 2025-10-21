Το μήνυμα της εταιρείας για την ακύρωση των συναυλιών της Ελένης Φουρέιρα.

Σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, έγινε γνωστή η είδηση αναφορικά με την ακύρωση των προγραμματισμένων συναυλιών της Ελένης Φουρέιρα σε τρεις ευρωπαϊκές πόλης.

Πιο συγκεκριμένα η τραγουδίστρια, προχώρησε σε αναδημοσίευση της επίσημης ανακοίνωσης της διοργανώτριας εταιρείας, κατά την οποία εξηγεί τους λόγους την αναβολή των συναυλιών. Να σημειωθεί ωστόσο πως οι συναυλίες σε Λονδίνο, Βρυξέλλες και Στοκχόλμη επρόκειτο να πραγματοποιηθούν κανονικά.

Ελένη Φουρέιρα- Όσα αναφέρει η ανακοίνωση

Συγκεκριμένα οι εμφανίσεις της Ελένης Φουρέιρα σε Βερολίνο, Βαρκελώνη και Παρίσι φαίνεται να αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας, λόγω τεχνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ιδία και η εταιρείας.

Η εταιρεία GTB Team / Panik Live Team, προχώρησε στην ανακοίνωση της αναβολής, ενώ με τη σειρά της η ερμηνεύτρια προώθησε την απόφαση και μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο instagram.

«Αγαπητοί fans, σας ενημερώνουμε μετά λύπης ότι οι επερχόμενες συναυλίες της Ελένης Φουρέιρα σε Βερολίνο, Βαρκελώνη και Παρίσι ακυρώνονται λόγω απρόβλεπτων τεχνικών λόγων, πέρα από τον έλεγχο της καλλιτέχνιδας, του διοργανωτή ή του χώρου. Δυστυχώς, αυτοί οι τεχνικοί περιορισμοί δεν επιτρέπουν στην Ελένη Φουρέιρα να παρουσιάσει το show όπως εκείνη το οραματίζεται για τους fans της.

Οι υπόλοιπες εμφανίσεις της ευρωπαϊκής περιοδείας, σε Λονδίνο, Βρυξέλλες και Στοκχόλμη, θα πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή στο αρχικό πρόγραμμα.

Η Ελένη και ολόκληρη η ομάδα της ήταν ενθουσιασμένοι που θα έφερναν το show σε αυτές τις πόλεις και θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να προγραμματιστούν νέες ημερομηνίες το συντομότερο δυνατό. Προς το παρόν, όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων μπορούν να ζητήσουν πλήρη επιστροφή χρημάτων από το σημείο αγοράς τους μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεχή υποστήριξή σας. Με εκτίμηση, GTB Team / Panik Live Team».