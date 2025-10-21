«Ο Δικαστής»- Πρεμιέρα στο ΑΝΤ1 την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 21:00 με διπλό επεισόδιο.

Ένας άμεμπτος δικαστής και ένα οδυνηρό δίλημμα… Μια εσωτερική πάλη ανάμεσα στο καθήκον και την πατρική αγάπη…

Μετά την ηθική συντριβή, η πυξίδα δεν δείχνει πια κανέναν δρόμο, μόνο αδιέξοδα …

Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor», κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στις 21:00, με διπλό επεισόδιο.

«Ο Δικαστής»: Ποια είναι η πλοκή της ιστορίας

Ένας έγκριτος δικαστής, ο Πέτρος Δημητρίου, έρχεται αντιμέτωπος με τον Νόμο και το οργανωμένο έγκλημα, όταν ο γιος του, Άλκης, προκαλεί ένα τροχαίο ατύχημα και εγκαταλείπει το θύμα, γόνο μιας διαβόητης οικογένειας του υποκόσμου, που έχει ως «αρχηγό» τον Μανώλη Σταβέρη.

Ανάμεσα στο καθήκον και το πατρικό ένστικτο, ο δικαστής καλείται να επιλέξει: τη Δικαιοσύνη ή το παιδί του.

Μέχρι πού θα φτάσει για να το σώσει;

Τα πρόσωπα που κινούν τα νήματα της ιστορίας

Πέτρος Δημητρίου (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ)

Ο Δικαστής. Έντιμος, ακέραιος και αμερόληπτος, θεωρείται από όλους φαβορί για μια θέση στον Άρειο Πάγο. Μετά τον θάνατο της γυναίκας του, προσπαθεί να είναι και πατέρας και μάνα για τον γιο του, Άλκη.

Χρόνια σε ανελέητη κόντρα με τον κόσμο του Σταβέρη, έχει καταδικάσει στο παρελθόν τόσο τον ίδιο τον Μανώλη, όσο και τον πρωτότοκο γιο του, Αντώνη.

Όταν ο γιος του προκαλεί τροχαίο και εγκαταλείπει το θύμα του, η πρώτη σκέψη του Πέτρου είναι να τον παραδώσει στη Δικαιοσύνη. Όμως, όταν μαθαίνει πως το θύμα είναι ο μικρότερος γιος του Σταβέρη, αντιλαμβάνεται τις συνέπειες: αν αποκαλυφθεί η αλήθεια, ο Άλκης κινδυνεύει να χάσει ακόμα και τη ζωή του, από την εκδίκηση της μαφίας.

Μπροστά σ’ αυτό το βαρύ δίλημμα, ανάμεσα στο χρέος του ως δικαστής και στην αγάπη για το παιδί του, ο Δικαστής παίρνει την πιο δραματική απόφαση της ζωής του - να καλύψει τον Άλκη με κάθε κόστος. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινά ο δικός του Γολγοθάς.

Ένας κατήφορος προδοσίας, ενοχής, ψεμάτων και αίματος, που θα τον φέρει αντιμέτωπο με όλα όσα πίστευε και υπηρετούσε μια ζωή. Μέχρι τη στιγμή της μεγάλης ανατροπής…

Μανώλης Σταβέρης (ΝΙΚΟΣ ΨΑΡΡΑΣ)

Το «μεγάλο Αφεντικό» της νύχτας. Ένας άντρας που πίσω από το κοστούμι και τους καλούς του τρόπους κρύβει έναν βίαιο, αδίστακτο χαρακτήρα που τον ανέβασε σκαλί-σκαλί στην κορυφή της ιεραρχίας του υποκόσμου.

Ιδιοκτήτης νυχτερινών κέντρων, πουλάει προστασία στα μαγαζιά της παραλιακής και το όνομά του στη «νύχτα» προκαλεί φόβο και σεβασμό. Όταν το παιδί του πέσει θύμα τροχαίου, είναι σίγουρος πως τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και θα υποψιαστεί αμέσως τους αντιπάλους του, οδηγώντας τον σε έναν ανελέητο πόλεμο που θα τον φτάσει στα άκρα.

Για τους πολλούς είναι ο ψυχρός εκτελεστής που δεν δίστασε να ξεπαστρέψει όσους στάθηκαν εμπόδιο στον δρόμο του. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι πάνω απ’ όλα, πατέρας και οικογενειάρχης. Γι’ αυτό, ένα τον καίει περισσότερο απ’ όλα: να βρει αυτόν που παραλίγο να σκοτώσει τον γιο του και να τον κάνει να το πληρώσει πολύ ακριβά.

Άλκης Δημητρίου (ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ)

Γιος του Δικαστή, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο, ο Άλκης υποφέρει από την απώλεια της μητέρας του, που τον σημάδεψε, και το άσθμα που θα αποδειχθεί μοιραίο στο τροχαίο με το οποίο ξεκινά η ιστορία. Με τον φόβο για την ίδια του τη ζωή, αρχικά επιλέγει τον δρόμο της σιωπής.

Σιγά-σιγά, όμως, αντιλαμβάνεται το τεράστιο κόστος των επιλογών του και το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγήσει τον πατέρα του, τον άμεμπτο Δικαστή Δημητρίου, που για χάρη του θυσιάζει αρχές και ιδανικά μιας ολόκληρης ζωής.

Ένας δρόμος χωρίς επιστροφή ανοίγεται μπροστά του. Ο Άλκης θα τον διαβεί, για να βρεθεί αντιμέτωπος με τον μεγαλύτερο κίνδυνο, να χάσει τη ζωή του ή να την αλλάξει για πάντα.

Η έλξη του για την Άννα, αδελφή του θύματος και κόρη του Μανώλη Σταβέρη, θα αποδειχθεί η αχίλλειος πτέρνα του…