Παρά τον πόνο στο πόδι της, η Χριστίνα πάλεψε μέχρι τέλους στην πρώτη δοκιμασία αποχώρησης του GNTM 6.

Από την αρχή του αποψινού επεισοδίου GNTM, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, η Χριστίνα, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής, ανέφερε πως αντιμετώπιζε ένα μικρό πρόβλημα με το δεξί της πόδι, καθώς λίγο νωρίτερα, είχε τραυματιστεί.

Όπως η ίδια είχε αναφέρει αρχικά, αν και ο πόνος ήταν αισθητός, θα προσπαθούσε να δώσει τον καλύτερό της εαυτό στο set, παρά το γεγονός πως την τρόμαζε η απαίτηση της ισορροπίας.

GNTM 6: Με θλάση στο πόδι μπήκε στο set η Χριστίνα

Στο σήμερα λοιπόν, η Χριστίνα, βρέθηκε μπροστά στους κριτές με την φωτογραφία της, η οποία δεν απέσπασε και πολύ θετικά σχόλια, ωστόσο πριν οι κριτές, της πουν την γνώμη του η ίδια, εξέφρασε το πρόβλημά της και το λόγο για τον οποίο δεν μπορούσε να αποδώσει στο έπακρο.

«Είχα μια δυσκολία από προχθές στη φωτογράφιση στην πισίνα, έπαθα μια κράμπα και γύρισε σε θλάση. Την επόμενη ημέρα στο set, ήταν κάτι δύσκολο που ήθελε τρέξιμο, ο γιατρός μου είχε πει να μην βάλω τακούνια, μην τρέξω, να μην… Ήταν λίγο δύσκολο, ανέβηκα, προσπαθούσα να το βγάλω από το κεφάλι μου, αλλά ο πόνος είναι πόνος».

Στο άκουσμα αυτού, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πήρε το λόγο λέγοντας: «Για ‘μένα είναι προ τιμήν της ότι το προσπάθησε, το πάλεψε και λοιπά και είναι και σωστό που το μοιράζεται τώρα γιατί τώρα έχει γίνει, ότι και να συμβεί…».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ίδια βλέποντας την φωτογραφία της, δεν είχε να πει πολλά, ωστόσο ο Λάκης Γαβαλάς της έδωσε ορισμένες συμβουλές αναφορικά με το αντικείμενο και το πού κοιτάει. Η ίδια, για να υπερασπιστεί τον εαυτό της, ανέφερε πως κοιτούσε προς τα πίσω λόγω του concept ότι την κυνηγάνε.

«Η σκέψη σου ήταν σωστή, η εκτέλεση ήταν λάθος…», σημείωσε ο Έντι Γαβριηλίδης.

{https://www.youtube.com/watch?v=rWjXURxqupg}