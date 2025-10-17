Παρά την γκρίνια του «έκλεψε» τις εντυπώσεις στο πλατό του GNTM 6!

Η πρώτη κριτική του GNTM 6 ξεκίνησε με πολύ καλά σχόλια για το Γιώργο, ο οποίος παρά την ένταση, τα νεύρα του και τη γκρίνια την ώρα της δοκιμασίας, κατάφερε να παρουσιάσει ένα σχεδόν άρτιο υλικό στους κριτές.

Ο Άγγελος Μπράτης μάλιστα, φάνηκε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος μαζί τους, ενώ τα βήματά του ακολούθησε και ο Έντι Γαβρηιλήδης, ο οποίος τον υπερασπίστηκε μέχρι τέλους απέναντι στο Λάκη Γαβαλά, ο οποίος είχε τις αντιρρήσεις του.

Με σοβαρό ύφος, ενθουσιασμό και πάθος, περπάτησαν αρχικά όλα τα μοντέλα στο ανανεωμένο πλατό του GNTM, με τους τρεις κριτές να ενθουσιάζονται με τις παρουσίες και το ενδυματολογικό τους.

GNTM 6: Ο Μπράτης αποθέωσε τον Γιώργο

Τον λόγο αρχικά, πήρε ο Λάκης, ο οποίος διέκρινε τα καλά στοιχεία της φωτογραφίας, ωστόσο δεν μπορούσε να αφήσει ασχολίαστη την εικόνα, στην οποία τον «ενόχλησε» το χέρι που ερχόταν μπροστά από τον κορμό του.

Ο Έντι, σε αυτό το σημείο, ανέφερε πως μπροστά του έχουν μια εικόνα Hollywood, με τον Μπράτη να συμφωνεί.

Όσο ο Λάκης, προσπαθούσε να εκφράσει την άποψή του, ο Άγγελος, προσπάθησε να υπερασπιστεί το μοντέλο, με τον πρώτο να του λέει με ένταση: «Άγγελε μη μιλάς, δεν έχω τελειώσει…»

Παρ’ όλα αυτά, η συνολική εικόνα κέρδισε και τους τρεις κριτές,, ιδιαίτερα τον Άγγελο Μπράτη, ο οποίος τον χαρακτήρισε «Βλέπω ένα μοντέλο σε αυτή τη φωτογραφία…».

