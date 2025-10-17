Ποιος θα αποχωρήσει πρώτος από το GNTM 6;

Ένα ιδιαίτερο concept, είχαν να αντιμετωπίσουν τα επίδοξα μοντέλα στην πρώτη δοκιμασία αποχώρησης του GNTM 6 και τίποτα δεν έλειπε.

Εντάσεις, ανταγωνισμό, γκρίνια, κούραση, πονεμένα πόδια και υψοφοβία, ήταν μερικά από τα χαρακτηριστικά της δοκιμασίας αλλά και τα συναισθήματα που κυριάρχησαν στο set.

Η πρώτη δοκιμασία, ήρθε πάνω σε νταλίκα, με τους διαγωνιζόμενους να καλούνται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό σε μια mission impossible! Η Ηλιάνα

Παπαγεωργίου λοιπόν, σε ρόλο «σούπερ ηρωίδας», υποδέχτηκε του παίχτες πάνω στην νταλίκα και… εντυπωσίασε.

Η Χριστίνα, χτύπησε πάνω στην νταλίκα, ενώ ο Γιώργος ζαλίστηκε από τη ζέστη. Παράλληλα, άλλα μοντέλα φάνηκαν αντάξιοι των προσδοκιών, ενώ άλλοι, φαινόντουσαν πολλά υποσχόμενοι – χωρίς να είναι.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί μάλιστα, εξαγριώθηκε κάποια στιγμή και έβαλε τις φωνές στους παίχτες λέγοντάς τους τα εξής: «Δεν έχω καταλάβει. Τι δεν έχουμε πει, σε ποια γλώσσα θέλετε να σας μιλάμε, γιατί το πηγαίναμε να βγει παρείστικο και μου έχετε σπάσει τα νεύρα. Είναι vide, είναι concept. Θα φτάσει μια πάρα πολύ ωραία λήψη στο πλατό, εκτός concept και ποιος θα φταίει; Γιατί αυτό, δεν θα το ξαναδείτε. Δεν μπορείτε να μας χαλάτε το πιο ωραίο concept. Δηλαδή, πάλι στα Μέγαρα, εγώ θα φύγω με πίεση».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddjv66yl9wh5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η κριτική έρχεται αμέσως μετά από τις πόζες και σκοπός είναι να δούμε ποιος ή ποια από τα επίδοξα μοντέλα θα κλείσει την πόρτα του GNTM 6 πρώτο.

Ήδη από τα πρώτα sneak preview, που έδωσε στη δημοσιότητα ο τηλεοπτικός σταθμός, εχθές, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, ο Λάκης Γαβαλάς φαίνεται ιδιαίτερα αυστηρός.

Στην κριτική επιτροπή, Λάκης Γαβαλάς, Άγγελος Μπράτης και Έντι Γαβριηλίδης. Πώς θα κριθούν τα μοντέλα;

Να σημειωθεί πως αυτός που θα κερδίσει τον τίτλο της καλύτερης φωτογραφίας, κερδίζει ένα βράδυ στη σουίτα της βίλας, μαζί με 600 ευρώ έπαθλο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddjv2erymoah?integrationId=40599y14juihe6ly}