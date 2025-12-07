Το αυτοκίνητο κινούνταν από Πύργο προς Ταξιάρχη.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Εύβοια το απόγευμα της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου, όταν ένα αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του και έπεσε από γέφυρα.

Σύμφωνα με το evima, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας άνδρας ηλικίας περίπου 50 ετών, ο οποίος καταγόταν από το χωριό Άγιος Αιδηψού, κατευθυνόταν από τον Πύργο προς τον Ταξιάρχη.

Σύμφωνα με όσα λένε κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας είχε φύγει από την Αιδηψό και κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, το όχημα εξετράπη της πορείας του και αμέσως μετά την εκτροπή προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολώνα, πριν καταλήξει από γέφυρα σε παράπλευρο χωματόδρομο.

Η πρόσκρουση ήταν μοιραία. Ο 50χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, παρά την άμεση επέμβαση πυροσβεστικής, αστυνομίας και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, που έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος. Οι διασώστες κατέβαλαν προσπάθειες, όμως δεν ήταν δυνατό να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η τοπική κοινωνία της Βόρειας Εύβοιας είναι συγκλονισμένη, καθώς πρόκειται για ακόμη ένα τραγικό περιστατικό που έρχεται να βυθίσει στο πένθος την περιοχή.