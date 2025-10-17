Ο Γιώργος ανέλαβε δράση στο set του GNTM!

Η πρώτη δοκιμασία αποχώρησης του GNTM είναι γεγονός, ενώ ήδη οι εντάσεις η γκρίνια και τα νεύρα έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους!

Από την αρχή της δοκιμασίας λοιπόν, ο Γιώργος, φάνηκε ιδιαίτερα νευριασμένος και …γκρινιάρης, όπως τον χαρακτήρισε επανειλημμένος η Ζενεβιέβ Μαζαρί, λίγο πριν αναλάβει δράση πάνω στη νταλίκα, ο ίδιος φάνηκε εξαντλημένος.

Τι συνέβη με το Γιώργο πάνω στη νταλίκα του GNTM 6;

Παρά της γκρίνιας και της έντασής του ωστόσο ο Γιώργος φάνηκε να δίνει τον καλύτερό του εαυτό πάνω στην νταλίκα, με τους κριτές, να λένε πως έχει πολύ ωραίες γωνίες προσώπου και όμορφη έκφραση!

Μόλις τελείωσαν τα τρία λεπτά του ωστόσο, ο ίδιος φάνηκε ιδιαίτερα εξαντλημένος ενώ δήλωσε πως «παρέδωσε». Μόλις κατέβηκε από το set, απομακρύνθηκε από τους συμπαίχτες του προκειμένου να ηρεμήσει, ενώ η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τον πλησίασε προκειμένου να δει αν είναι καλά.

Ο ίδιος δήλωσε εξαντλημένος και ότι ζαλίζεται ενώ αμέσως, η Ηλιάνα ζήτησε να έρθουν οι διασώστες. Την ίδια ώρα ωστόσο, η Χριστίνα πάνω στην νταλίκα, φαίνεται να έδινε τη δική της μάχη, καθώς γύρισε το πόδι της και κατέβηκε κουτσαίνοντας!

Παρά το γεγονός, πως ο Γιώργος ήταν εμφανώς καταβεβλημένος, τα υπόλοιπα μοντέλα, δεν φάνηκαν να τον πιστεύουν ιδιαίτερα… Διασώστης ήρθε και για εκείνην, ενώ η Ζενεβιέβ ανέφερε: «Δεν μπορώ με τους τραυματίες…».

{https://www.youtube.com/watch?v=mTkDyO9DAoE}