Δεν φαίνεται να απέδωσε η προσπάθεια της Αγγέλικα στην πρώτη δοκιμασίας αποχώρησης του GNTM 6.

Δύσκολα τα πράγματα για την πορεία της Αγγέλικα στο GNTM 6, καθώς η φωτογραφία της από την πρώτη δοκιμασία αποχώρησης φαίνεται να μην ικανοποίησε ούτε την ίδια, ούτε και τους τρεις κριτές της.

Η Αγγέλικα λοιπόν, παρά το γεγονός πως είχε ενθουσιάσει τον Άγγελο Μπράτη ήδη από τις auditions, δεν τα πήγε πολύ καλά στην φωτογράφιση, ενώ μόλις η ίδια είδε την λήψη της, δήλωσε πως δεν τις αρέσει καθόλου.

GNTM 6: Την μάτιασαν την Αγγέλικα

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι κριτές, προσπάθησαν να μην είναι ιδιαίτερα αυστηροί μαζί της, ωστόσο από μόνη της η Αγγέλικα, κατάφερε να εντοπίσει όλα τα στοιχεία που δεν ήταν άρτια στο αποτέλεσμά της.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με το τι ήταν αυτό που τη δυσκόλεψε, η ίδια αποκρίθηκε πως έπεσε αρκετές φορές πάνω στην νταλίκα, καθώς δεν μπορούσε να βρει την ισορροπία της. Μεταξύ άλλων μάλιστα ανέφερε: «Με μάτιασαν, έλεγαν όλοι πού πάω θα με πάρει ο αέρας…». Όπως φάνηκε λοιπόν από τη δοκιμασία της, η ίδια δυσκολεύτηκε αισθητά να σταθεί στα πόδια της.

Σε αυτό το σημείο, ο Λάκης Γαβαλάς, πήρε το λόγο και μίλησε συμβουλευτικά προς το πρόσωπό της, λέγοντάς της πως φορούσε τη ζώνη και τις μπότες που τις προσέθεταν κιλά και θα έπρεπε να το εκμεταλλευτεί.

Λίγο πριν βγει από το πλατό η Αγγέλικα, γνωρίζοντας πλέον πως η προσπάθειά της δεν ήταν επιτυχημένη, δήλωσε: «Ευχαριστώ πολύ. Ας ελπίσουμε ότι υπάρχει κάτι χειρότερο…», ατάκα που φαίνεται να πίστευε, παρά το γεγονός πως προκάλεσε γέλιο στην κριτική επιτροπή.