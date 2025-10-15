Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου μιλάει στο «Στούντιο 4» για τις αντιδράσεις που υπάρχουν για τις δράσεις.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», βρέθηκε η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, η καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, όπου και συζήτησε με τους οικοδεσπότες της για ζητήματα που αφορούν τις δράσεις του ιδρύματος αλλά και τις αντιδράσεις του κόσμου σε αυτές.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα προβλήθηκαν σήμερα στην εκπομπή, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, αναφέρθηκε, στο νέο εγχείρημα για τα 15 χρόνια λειτουργίας της Στέγης, μιλώντας μεταξύ άλλων και για τις δράσεις που ετοιμάζουν.

Αφροδίτη Παναγιωτάκου για το Ίδρυμα Ωνάση

Αρχικά λοιπόν, η καλλιτεχνική διευθύντρια, τοποθετήθηκε ως προς τη λίστα με τα ιδρύματα που δεν υποστηρίζει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, καθώς η Στέγη, βρισκόταν υψηλά σε αυτή: «Ήταν άλλη μια στιγμή περηφάνιας», ανέφερε αρχικά και συνέχισε: «Αυτό μπορώ να το πω με βεβαιότητα.. Δεν μας ξάφνιασε, έχουμε εξοικειωθεί με όλα αυτά, έχουμε ακούσει πολλές φορές το «τρίζουν τα κόκαλα του Ωνάση» για οτιδήποτε κάνουμε. Η έδρα του ιδρύματος είναι στο Λίχνεστάιν, εκεί το ίδρυσε ο Ωνάσης, αλλά, εμείς όταν μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όντως είμαστε επικίνδυνοι. Αν κάνουμε κάτι, όντως, να κάνει κάποιους άλλους να ανησυχούν, γιατί οφείλεις να το κάνεις», ανέφερε και εξήγησε αμέσως μετά:

«Αν σκεφτεί κανείς, ότι σήμερα θα μιλούσαμε για την ελευθερία του λόγου, αυτό που λέγαμε παλιότερα στη Στέγη, για «τα αυτονόητα που δεν είναι δεδομένα», ακόμα και τα αυτονόητο της ελευθερίας του λόγου…. Δεν είναι ούτε κεκτημένα, ούτε δεδομένα όλα αυτά. Αλλά θα έπρεπε να είναι αυτονόητα…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddiyxjilhkmx?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε δεύτερο χρόνο, η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, κλίθηκε να απαντήσει σε σχετική ερώτηση αναφορικά με το ποιος είναι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις για τις επιλογές του Ιδρύματος, που μπορεί να οδηγούν σε ορισμένες κριτικές, όπως το ότι «τρίζουν τα κόκαλα του Ωνάση»: «Εγώ πιστεύω ότι δεν τρίζουν πάντως. Καλά, μ’ άρεσε πάρα πολύ όταν το πρωτάκουστα…», σημείωσε αναφορικά με την εν λόγω έκφραση και συνέχισε λέγοντας: «Εμείς, ετοιμάζουμε τώρα μια μεγάλη έκδοση για τα 15 χρόνια και έχουμε ένα ειδικό τμήμα όπου αναφερόμαστε στο «τρίζουν τα κόκαλα του Ωνάση» με τον τίτλο «Δεν τρίζουν», με τα πιο καίρια σχόλια, όσων δεν συμφωνούν μαζί μας, σε σχέση με τις δράσεις μας. Έχουμε μέσα πάρα πολλά αρνητικά σχόλια».

«Δεν υπάρχουν ιδρύματα, όπως δεν υπάρχουν εκπομπές. Υπάρχουν πρόσωπα, άρα όταν μέσα σε ένα τέτοιο οργανισμό όπως είναι η Στέγη, συγκεντρώνεις αυτούς τους ανθρώπους- έχω μια φανταστική ομάδα 217 ανθρώπων- διαλέγεις ανθρώπους που έχουν ένα αξιακό σύστημα και μιλάς την ίδια γλώσσα και διαφωνείς, όχι σε αυτά που είναι κομβικά, διαφωνείς αν πρέπει να γίνει αυτή η παραγωγή ή όχι… Άρα υπήρξε αυτή η επιλογή ανθρώπων. Και πάντα θα τονίζω ότι εγώ και η πρώτη βασική ομάδα της Στέγης, βρεθήκαμε εκεί επειδή στείλαμε το βιογραφικό μας, όχι επειδή πήραμε κάποιο τηλέφωνο…», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Κλείνοντας μάλιστα την τοποθέτησή της, η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να στείλει το βιογραφικό της, καθώς μέχρι τότε, εργαζόταν στην Λυρική Σκηνή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddizgq7853dt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ανέφερε δε πως πάντα η ίδια και η ομάδα του Ιδρύματος, λαμβάνουν υπόψη την αντίθετη άποψη για τις δράσεις του ιδρύματος: «Και βέβαια την ακούω. Καταρχάς, δεν μιλάμε μόνο για το «μ’ αρέσει – δε μ’ αρέσει» και να μην σ’ αρέσει, δεν έγινε κάτι. Έχουμε όλοι το δικαίωμα να κρίνουμε. Ενοχλεί γενικά ό,τι θεωρεί κάποιος ότι θίγει σε πολλά εισαγωγικά το «πατρίς – θρησκεία – οικογένεια». Αυτό το τρίπτυχο…»

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddizhahehs1d?integrationId=40599y14juihe6ly}