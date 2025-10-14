Ο εγγονός του εμβληματικού Μίκη Θεοδωράκη, αποκαλύπτει τις άγνωστες πτυχές της ζωής του.

Ο εγγονός του Μίκη Θεοδωράκη, Άγγελος Θεοδωράκης -Παπαγγελίδης, μίλησε στην εκπομπή Buongiorno του Mega, αποκαλύπτοντας ορισμένες άγνωστες πτυχές του σπουδαίου και εμβληματικού μουσικοσυνθέτη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου, ο μουσικός, μίλησε για τη σχέση του με τον παππού του αλλά και για την δική του πορεία στο χώρο της μουσικής.

Οι άγνωστες πτυχές από τη ζωή του Μίκη Θεοδωράκη

Αρχικά λοιπόν ο Άγγελος Θεοδωράκης Παπαγγελίδης, ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο της εκπομπής, αναφορικά με τη σχέση που διατηρούσε με τον εμβληματικό Μίκη Θεοδωράκη, ενώ ο ίδιος, δεν απέκρυψε το γεγονός, πως οι δύο τους δεν είχαν την «κλασική σχέση» παππού και εγγονού: «Δεν είχαμε κλασική σχέση παππού – εγγονού. Σε καμία περίπτωση. Ενώ μπορούσα να διακρίνω έναν πολύ γλυκό άνθρωπο, με τεράστια καρδιά που είχε τόση αγάπη για τους ανθρώπους να δώσει, εγώ ήθελα τον παππού μου, ήθελα τον συγγενή παππού», είπε αρχικά και τόνισε: «Ένιωθα δέος, μπορεί λίγο φόβο. Φοβόμουν να τον πλησιάσω, γιατί μπορούσα να αντιληφθώ το μέγεθός του».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, θυμούμενος τα παιδικά του χρόνια στο πλευρό του παππού του, ανέφερε πως παρά το γεγονός πως διατηρούσαν κοντινές σχέσεις – ως παιδί – δεν ένιωθε να υπάρχει η σχέση που ήταν δεδομένη: «Δεν μου έλειψε που δεν καταφέραμε να έχουμε μία πιο κοντινή σχέση, μία πιο κλασική. Με τον παππού μου τον Βαγγέλη είχαμε κλασική σχέση. Με τον παππού μου τον Μίκη ήταν άλλο πράγμα. Παρόλα αυτά, δεν είναι ότι δεν τον βλέπαμε και δεν τον συναντούσαμε. Τον βλέπαμε και τον συναντούσαμε τακτικά, αλλά ένιωθα ότι ήταν ένα τακτικό ραντεβού. Εγώ έτσι το εισέπραττα μέσα στην ψυχή μου».

Να σημειωθεί, πως ο ίδιος με τον παππού του, είχαν την ίδια μέρα γενέθλια, ενώ πριν από μερικά χρόνια είχαν γιορτάσει μαζί την ημέρα: ««Ήταν η σπέσιαλ ημέρα της χρονιάς για μένα. Στα κοινά γενέθλια σκεφτόμουν ότι θα με δούνε τόσοι άνθρωποι να φυσάω τούρτα δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο. Ένιωθα καμάρι, υπερηφάνεια τεράστια να σβήνω τούρτα δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, που είναι συγγενής μου, παππούς μου».

Για την απώλειά του σημείωσε μεταξύ άλλων: «Δεν νομίζω ότι έχω χειριστεί το πένθος. Δεν νομίζω ότι ο παππούς δεν είναι εδώ. Νομίζω ότι θα τον ξαναδώ κανονικά στο σπίτι του».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στη δική του μουσική πορεία, μιλώντας για όσους τον στήριξαν στα πρώτα του βήματα: «Στα πρώτα μου βήματα στη μουσική με στήριξαν η πρώην σύζυγός μου, η Στεφανία, τα παιδιά μου, ο αδελφός μου, ο πατέρας μου βοηθώντας με στον πρώτο δίσκο που έκανα. Εντάξει… και από την μαμά ένιωσα στήριξη. Δεν θεωρώ ότι με στήριξε στη μουσική ο παππούς, αλλά όχι για να τον κατηγορήσω, γιατί εγώ δεν του το ζήτησα ποτέ».

