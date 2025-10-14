Όσα θα δούμε σήμερα, Τρίτη, 14 Οκτωβρίου στη Φάρμα.

Στο χθεσινό επεισόδιο Φάρμα, (Δευτέρα 13/10) η πράσινη ομάδα ηττήθηκε τόσο στο Παιχνίδι Προμηθειών όσο και στην 1η Δοκιμασία Ασυλίας. Ο Μιχαήλ Στέλιος αυτοπροτάθηκε για τη θέση του πρώτου μονομάχου και ο Γιώργος Ανυφαντάκης, ως αρχηγός της ομάδας, αποφάσισε να του δώσει την ευκαιρία να δείξει τις ικανότητές του στον Αχυρώνα.

Όλοι έχουν προβληματιστεί μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του Λεωνίδα Κουτσόπουλου, ότι «κάποιοι θα μετακομίσουν».

Όσα θα δούμε σήμερα στη Φάρμα

O επιστάτης της Φάρμας, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, υποδέχεται τους παίκτες και τους αναθέτει μία ακόμα απαιτητική αποστολή. Αυτή τη φορά, θα ασχοληθούν με τη συγκομιδή τομάτας, όμως σε αυτή την περίπτωση το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ταχύτητα, μιας και η τομάτα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο φρούτο.

Ποια ομάδα θα συνεργαστεί καλύτερα και ποια θα χάσει την ψυχραιμία της; Για τους ηττημένους, το κόστος θα είναι μεγάλο, αφού αυτή τη φορά το έπαθλο θα επηρεάσει σημαντικά τη διαβίωση τους στη Φάρμα και για κάποιους η μετακόμιση θα είναι μονόδρομος.

Την επόμενη μέρα, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται τους παίκτες στη Λίμνη Λάδωνα για τη 2η Δοκιμασία Ασυλίας. Οι farmers αφού κολυμπήσουν, κουβαλήσουν και σκαρφαλώσουν, θα πρέπει να βρουν τη λύση στον γρίφο, για να καταφέρει η ομάδα τους να κερδίσει την πολυπόθητη ασυλία.

Η εξέλιξη της δοκιμασίας είναι συγκλονιστική, το αποτέλεσμα αμφίρροπο και όλα κρίνονται, κυριολεκτικά, στο τελευταίο δευτερόλεπτο! Ποια ομάδα θα οργανωθεί καλύτερα και από ποια θα προκύψει ο δεύτερος μονομάχος;

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=JW9braCLHZ8}