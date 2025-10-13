Φάρμα με το Λεωνίδα Κουτσόπουλο- κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη με νέα επεισόδια στις 21:00.

Η προηγούμενη εβδομάδα στη Φάρμα (Τετάρτη 8/10) ολοκληρώθηκε με τη διπλή αποχώρηση της Ανδριανής Δεληγιώργη και του Λάμπρου Λιαμίρα, οι οποίοι αποφάσισαν να ορίσουν νέο αρχηγό στην πράσινη ομάδα τον Γιώργο Ανυφαντάκη. Από την άλλη, ο Κωνσταντίνος Φουντουλάκης και η Έλενα Καλαμιώτη κατάφεραν να υπερισχύσουν και να εξασφαλίσουν την παραμονή τους για ακόμη μία εβδομάδα.

Όσα θα δούμε σήμερα στη Φάρμα

Απόψε, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στη γαλάζια ομάδα συνεχίζονται οι συζητήσεις για το ποια μέλη προσφέρουν περισσότερο και ποια συμμετέχουν λιγότερο ενεργά στις δουλειές της Φάρμας. Κάποιοι αισθάνονται ότι στοχοποιούνται και βαριές κουβέντες ανταλλάσσονται πίσω από κλειστές πόρτες. Η Βαλεντίνα Σπέντζα αποφασίζει να αναλάβει ρόλο ντετέκτιβ και να ανακαλύψει κρυμμένα μυστικά των συμπαικτών της.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται τους παίκτες στο Παιχνίδι Προμηθειών, όπου καλούνται να αναμετρηθούν στις «Μουσικές Καρέκλες», με τη συνοδεία ορχήστρας και παραδοσιακής μουσικής. Το γέλιο δεν σταματά, αλλά το παιχνίδι αποδεικνύεται πιο δύσκολο απ’ όσο φαντάζονται, καθώς πρέπει να το παίξουν με τα μάτια κλειστά!

Λίγο αργότερα ξεκινά η 1η Δοκιμασία Ομαδικής Ασυλίας, όπου οι farmers θα χρειαστεί να επιδείξουν δύναμη, ταχύτητα, αντίληψη και – κυρίως – καλή συνεργασία. Το κλίμα είναι βαρύ για την ηττημένη ομάδα, αλλά ένας παίκτης αποφασίζει να αυτοπροταθεί για τη θέση του πρώτου μονομάχου.

Στο συμβούλιο, ο Λεωνίδας αποχαιρετά τους παίκτες με μία ανακοίνωση που θα συζητηθεί και θα προκαλέσει προβληματισμό...

Δείτε το τρέιλερ του 10ου επεισοδίου:

{https://www.youtube.com/watch?v=YMknmW9dksg}