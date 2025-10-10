Μια έκπληξη περίμενε τα μοντέλα στη βίλα του GNTM 6.

Με μια απρόσμενη δοκιμασία ξεκίνησε και επίσημα το GNTM 6.

Πιο συγκεκριμένα, η χρυσή ολυμπιονίκης Ευαγγελία Πλατανιώτη, υποδέχθηκε τα μοντέλα στη βίλα του διαγωνισμού, όσο πόζαρε κρατώντας την αναπνοή της κάτω από το νερό. Να σημειωθεί πως η αθλήτρια, έχει ξεχωρίσει με το ταλέντο και τις ικανότητές της σε παγκόσμιο επίπεδο, στο άθλημα της συγχρονισμένη κολύμβησης.

Η πρώτη δοκιμασία για το GNTM 6

Τα επίδοξα μοντέλα λοιπόν, καλούνται να ποζάρουν με τη σειρά τους, κάτω από το νερό, ενώ στο επίκεντρο θα βρίσκονται τα πόδια του, καθώς, έχουν αναλάβει την καμπάνια του Louboutin.

Κάθε ένας διαγωνιζόμενος έχει τρεις ευκαιρίες και τρεις λήψεις, ενώ πριν ξεκινήσει η δοκιμασία, άκουσαν τις συμβουλές της πρωταθλήτριας αλλά και της Ζενεβιέβ και της Ηλιάνας.

Αρχικά λοιπόν οι δύο γυναίκες, μιλούσαν μεταξύ τους: «Πιστεύεις έχουν καταλάβει ότι θα πρέπει να το κάνουν αυτό;», ακούγεται να λέει η Ζενεβιέβ, ενώ αποκρίθηκε η Ηλιάνα: «Όχι, και σκέφτομαι αν έχουν καταλάβει ότι πρέπει να κρατήσουν πολύ ώρα την ανάσα τους, να σφίξουν την κοιλιά, να κολυμπήσουν με τα χέρια και να ποζάρουν με τα πόδια».

Η Ξένια, μίλησε στον φακό του GNTM, λέγοντας: «Προσωπικά φοβήθηκα λίγο, γιατί εγώ με το νερό δεν έχουμε και την καλύτερη σχέση», ανέφερε χαμογελώντας αμήχανα.

Αμέσως μετά ωστόσο, η Ευαγγελία Πλατανιώτη, έδωσε μερικές συμβουλές, χαιρέτησε τα μοντέλα και τους κριτές και οι διαγωνιζόμενοι ανέλαβαν δράση.

