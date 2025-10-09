Ο Μιχάλης Σαράντης στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο ηθοποιός, Μιχάλης Σαράντης στην κάμερα της εκπομπής «Στούντιο 4» και στους οικοδεσπότες του, Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα προβλήθηκαν σήμερα στην ΕΡΤ, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, ο Μιχάλης Σαράντης, αναφέρθηκε στην κόρη του και στην πατρότητα, ενώ αποκάλυψε και ορισμένες λεπτομέρειες για το επάγγελμά του και την υποκριτική στη ζωή του.

Ο Μιχάλης Σαράντης στον καναπέ της εκπομπής «Στούντιο 4»

Αρχικά λοιπόν, μιλώντας στους δύο οικοδεσπότες, αναφέρθηκε στην κόρη του, λέγοντας, πως από τον ερχομό της και μετά, άρχισε να αναγνωρίζει και να κατανοεί σε μεγαλύτερο βαθμό και τον ίδιο του τον εαυτό. Παράλληλα, μοιράστηκε τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζει όσο η κόρη του μεγαλώνει, ενώ, σύμφωνα με τα λεγόμενά του προσπαθεί να δώσει τον καλύτερό του εαυτό για την ανατροφή της.

«Επανακαλύπτω και επαναφέρω και εγώ τον εαυτό μου, μέσα από το γεγονός ότι έχω την ευθύνη και τη χαρά και την τιμή να είμαι σε επαφή με ένα πλασματάκι που μεγαλώνει σιγά –σιγά και πρέπει να παίρνει αυτά που πρέπει για να μεγαλώσει καλά. Προσωπικά, το βιώνω πολύ ευχάριστα, δηλαδή κάνω και εγώ ένα πισωγύρισμα και στις δικές μου μνήμες…».

«Δεν της εξηγώ τι είναι αγάπη. Προσπαθώ να της τη δίνω απλόχερα και να καταλαβαίνει τα συναισθήματα και να τα διαχειρίζεται», σημείωσε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε δεύτερο χρόνο, ο Μιχάλης Σαράντης, απάντησε στις ερωτήσεις που ακολούθησαν επί του θέματος, λέγοντας, πως προσπαθεί να «αγκαλιάζει» και τα συναισθήματα της κόρης του.

«Νιώθω πιο ελαφρύς, που πρέπει να μάθω και να διαβάσω για την κόρη μου… Βλέπω πολλούς γονείς και στα πάρτι, πολύ μάχιμους για τη γονεϊκότητα. Και άντρες και γυναίκες. Λέω και για τους άντρες γιατί είναι πολύ στερεοτυπικό…», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, ρώτησε τον ηθοποιό, αν υπάρχει κάτι που ανακάλυψε για τον εαυτό του, όταν ήρθε η κόρη του, ενώ ο ίδιος, απάντησε: «Μπορεί να ακουστεί βαρύ. Αλλά εμένα άρχισα να ανακαλύπτω ξανά, από την αρχή, σε όλα τα επίπεδα. Όταν ήρθε η μικρή, κατάλαβα ότι μετατοπίζεται το τεράστιο «εγώ» σου. Μετατοπίζεται το ενδιαφέρον και αυτό μου έκανε τρομερό καλό».

Αναφορικά με το επάγγελμά του και την υποκριτική, ο Μιχάλης Σαράντης, μίλησε αρχικά για την παιδική του ηλικία και σημείωσε χαρακτηριστικά: «Δουλεύω πάρα πολύ και καταλαβαίνω εκ των υστέρων γιατί δουλεύω πάρα πολύ… Και καταλαβαίνω εκ των υστέρων γιατί κάνω αυτή τη δουλειά…».

«Με τα χρόνια καταλαβαίνεις άλλα πράγματα και επειδή εγώ δεν μπήκα στη δουλειά επειδή ήθελα να φαίνομαι. Το αντίθετο, δεν θέλω καθόλου να φαίνομαι, είμαι πολύ διακριτικός στη ζωή μου. Είναι κομμάτι της δουλειά όμως να βγαίνεις και να μιλάς και μια χαρά, αλλά δεν είχα την τρομερή κάψα να το κάνω. Είμαι πιο ήσυχος, κοινωνικός αλλά διακριτικός», σημείωσε και συνέχισε:

«Με τα χρόνια, κατάλαβα ότι μπήκα στη δουλειά γιατί ένιωθα ασφαλής παίζοντας άλλους ρόλους, μπαίνοντας σε άλλα παπούτσια. Δεν ένιωθα καλά με εμένα και ξαφνικά βρισκόμουν σε ένα ασφαλές πλαίσιο, που μπορώ να υποκριθώ κάτι που δεν είμαι. Γιατί ένα μεγάλο μου πρόβλημα ήταν αυτή η έλλειψη ταυτότητας», κατέληξε ο ηθοποιός.

«Λατρεύω τη δουλειά. Η δουλειά για εμένα, είναι πεδίο έρευνας…»

Δείτε το βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dddvjbibf9sp?integrationId=40599y14juihe6ly}