«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;»- special edition. Τα νούμερα τηλεθέασης και όσα θα δούμε απόψε.

Πρωτιά στην τηλεθέαση κατέγραψε και χθες, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, τo απόλυτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων της ελληνικής τηλεόρασης. Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πρώτο στη ζώνη προβολής του στο δυναμικό κοινό με 14,2%, ενώ το παρακολούθησαν, κατά μέσο όρο, 1.307.151 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1΄.

Το αγαπημένο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου έρχεται απόψε, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, στις 20:00 με νέο special επεισόδιο και special παίκτη τον Πέτρο Κουσουλό.

«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;»- special edition

Ο Πέτρος Κουσουλός έρχεται να «αποκαλύψει» τι γίνεται στο «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;», αλλά και για να βοηθήσει όσο περισσότερο μπορεί τη συμπαίκτριά του να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Οι δύο παίκτες συνεργάζονται, μοιράζονται τις γνώσεις και τις αποφάσεις τους και η στρατηγική, η χημεία και η συνεννόηση γίνονται καθοριστικά στοιχεία σε ένα παιχνίδι γεμάτο γέλια, εκπλήξεις, αλλά και ανατροπές.

Sneak Preview από το αποψινό επεισόδιο:

{https://www.youtube.com/watch?v=slWlh1MzUCg}

Αστεία, ένταση, πανηγυρισμοί, νέοι παίκτες, νέες ιστορίες και καινούργια όνειρα παίρνουν θέση στην πιο special «διπλή καρέκλα» της ελληνικής τηλεόρασης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου κάνει την πιο δημοφιλή ερώτηση: «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» και το παιχνίδι ξεκινά… με την πιο special «5 η βοήθεια»!

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=yHKXoC8dKSg}

«ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ;» ΜΕ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΠΟΨΕ, ΠΕΜΠΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 20:00 ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1.