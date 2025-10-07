Τελείωσε το ταξίδι του Exathlon για τη Μαίρη Πετεινάρη!

Όπως έχει αποδείξει επανειλημμένος το φετινό αθλητικό ριάλιτι του ΣΚΑΙ Exathlon, οι ανατροπές δεν σταματούν να έρχονται, ενώ οι συγκινήσεις και οι εντάσεις ήταν αλλεπάλληλες.

Σήμερα λοιπόν, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, οι μονομαχίες των Play Outs ξεκίνησαν με την Μαίρη και τη Στέλλα να μπαίνουν στο στίβο μάχης.

Η Στέλλα έκανε χρήση του «μεταλλίου δύναμη», καταφέρνει να κερδίσει τη Μαίρη, διασφαλίζοντας επάξια τη θέση της στο αθλητικό ριάλιτι, ενώ η Μαίρη από την πλευρά της, έρχεται για να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες της και να βρεθεί εκτός στίβου μάχης.

Τελείωσε το ταξίδι του Exathlon για τη Μαίρη- Η συγκινητική αποχώρηση

Σε δεύτερο χρόνο λοιπόν, ο Γιώργος Καράβας, με τη λήξη του αγωνίσματος, απευθυνόμενος στην Μάιρη Πετεινάρη, την ρώτησε αναφορικά με το τί είναι αυτό που την οδήγησε στην αποχώρηση: «Δεν θεωρώ ότι πήγε κάτι στραβά. Ίσα – ίσα, θεωρώ ότι ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο ματς. Πιστεύω, δώσαμε ότι είχαμε. Δεν μου έκατσε. Όλα καλά», ανέφερε εμφανώς συγκινημένη η Μαίρη!

Ο Γιώργος Καράβας με τη σειρά του σημείωσε: «Η αλήθεια είναι ότι πήγε πόντο – πόντο, ήταν μια μάχη σώμα με σώμα. Κάνατε χρήση και οι δύο των μεταλλίων, εσένα σου δόθηκε από την αδελφή σου. Η Στέλλα είχε ένα δικό της, κάτι το οποίο αποδεικνύει περίτρανα, πόσο μεγάλη μάχη ήταν αυτή. Πώς αισθάνεσαι;».

«Καλά, τώρα Γιώργο, τα συναισθήματα, είναι πάρα πολύ έντονα. Προσπαθώ να μην κλάψω. Φεύγω γεμάτη, από εμπειρίες, παρκούρ, συναισθήματα. Όλα. Το δύσκολο είναι να διαχειριστείς, επειδή δεν μπορούν να καταλάβουν, πόσο έντονα είναι τα συναισθήματα που νιώθουμε εδώ πέρα και όλη αυτή η πίεση. Είμαι χαρούμενη που έζησα όλη αυτή την εμπειρία, που γνώρισα τα παιδιά, εσένα Γιώργο, ευχαριστώ για όλα. Ήσουν υπέροχος. Ξεχωρίζω τις νίκες μου, που ήταν πάρα πολύ έντονες, αλλά και κάποιες ήττες που μαθαίνουμε και από αυτές. Πήρα πάρα πολλά μαθήματα. Είναι απίστευτη εμπειρία, δεν μπορεί κανείς να το καταλάβει αν δεν το ζήσει», σημείωσε η Μαίρη.

Δείτε το βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddcc7t31eyzd?integrationId=40599y14juihe6ly}