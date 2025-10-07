Το Exathlon «μια ανάσα» πριν από τον μεγάλο τελικό.

Το χθεσινό επεισόδιο του Exathlon, Δευτέρα 7 Οκτωβρίου, έληξε με ανατροπές και έντονα συναισθήματα και για του οκτώ παίχτες που διεκδικούν το μεγάλο τρόπαιο και τη νίκη του αθλητικού ριάλιτι. Τα Play Offs, ήταν γεμάτα ανατροπές, ενώ δεν έλειπαν και οι εκπλήξεις και πολλές αναμετρήσεις κρίθηκαν στον πόντο.

Σήμερα λοιπόν, σε ένα ακόμη αγώνισμα για τους ημιτελικούς φέρνει τους παίχτες αντιμέτωπους. Ποιος θα καταφέρει να υπερισχύσει και ποιανού η ψυχολογική κατάσταση, η αντοχή και σωματική ευεξία θα τον οδηγήσει πιο κοντά στον τελικό;

Στον δρόμο προς τον τελικό του Exathlon

Στο σημερινό αγώνισμα, Τρίτη, 7 Οκτωβρίου, τέσσερις από τους οκτώ παίχτες, έχουν κριθεί να υπερασπιστούν τη θέση τους και να δείξουν τι αξίζουν μέσα στο στίβο μάχης και στις μονομαχίες των Play Outs!

Ο Γιώργος Καράβας λοιπόν, έχει ήδη υποδεχτεί τους αθλητές στο αποψινό παρκούρ, λέγοντας τους πως οι ζωές θα είναι 7 αντί για 5 για σήμερα, ενώ η Στέλλα Ανδρεάδου και η Μαίρη Πετεινάρη βρίσκονται αντιμέτωπες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddbk69uodwwx?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από τους άνδρες Ντάνιελ Νούρκα και ο Άρης Σοϊλέδης, θα μονομαχήσουν για την παραμονή τους, ενώ οι αντοχές μειώνονται και η ψυχολογική κατάσταση αρχίζει να φθείρεται σταδιακά.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, η Στέλλα, έκανε χρήση του «μεταλλίου δύναμη», καταφέρνει να κερδίσει τη Μαίρη, διασφαλίζοντας επάξια τη θέση της στο αθλητικό ριάλιτι του ΣΚΑΙ, βγάζοντας τη Μαίρη εκτός παιχνιδιού!

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddcc6esdhgr5?integrationId=40599y14juihe6ly}