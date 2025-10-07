Αίσιο τέλος, είχε η αγωνία του Γιάννη στο σημερινό επεισόδιο του «Deal»!

Ασταμάτητος ήταν ο κύριος Γιάννης σήμερα, Τρίτη 7 Οκτωβρίου στο «Deal», ο οποίος, απέρριψε όλες τις προσφορές του τραπεζίτη και έφτασε το παιχνίδι μέχρι το τέλος.

Η τύχη, δεν ήταν καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, με το μέρος τους, ωστόσο λίγο πριν από τη λήξη, κατάφερε να διπλασιάσει το ποσό που του είχε απομείνει και να φύγει από το πλατό, διπλά χαρούμενος.

Διπλασίασε το ποσό και έφυγε με καλύτερο «Deal» από το πλατό

Παρά την αγωνία λοιπόν, η αναμονή και η επιμονή του κυρίου Γιάννη, τον δικαίωσαν. Ανέλαβε με το κουτί και τον αριθμό «23» και το γούρι του με το κασκόλ της αγαπημένης του ομάδας. Δεν σταμάτησε πουθενά και είχε καταφέρει να κρατήσει στο παιχνίδι μέχρι το τέλος, τα ποσά: 4.000, 2.000 και 1.000 ευρώ.

Ο ίδιος, λοιπόν, δεν σταμάτησε πουθενά. Έβγαλε ωστόσο από τον πίνακα τις 4.000 ευρώ και ακολούθησε το κουτί με τις 2.000. Λίγο πριν ωστόσο ο τραπεζίτης, είχε μιλήσει με τον Γιώργο Θαναηλάκη και είχε προσφέρει το «Deal» των 1.400 ευρώ.

Τρία χτυπήματα στο κουτί, ήταν αρκετά για να αποδείξει ο σημερινός παίχτης ότι δεν σταματάει εδώ. Η τύχη ωστόσο, ήθελε το δικό του κουτί να περιέχει το ποσό των 1.000 ευρώ.

Ο ίδιος ωστόσο στάθηκε τυχερός, όταν αποφάσισε να ανοίξει και το κουτί «23». Ρίσκαρε να φύγει με τα πολλά ή με τα λίγα, ενώ το «23Β» του διπλασίασε το ποσό, στα 2.000 ευρώ!

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddc1ymxorcg9?integrationId=40599y14juihe6ly}