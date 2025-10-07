Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης στον καναπέ της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς»!

Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, το πρωί της Τρίτης 7 Οκτωβρίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ, όπου και παραχώρησε μια απολαυστική συνέντευξη στην Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη.

Πιο συγκεκριμένα, ο πολυδιάστατος ηθοποιός, αναφέρθηκε στην κόρη του, στα λάθη της γενιάς του, ως γονείς, αλλά και στην αγάπη που χρειάζονται τα παιδιά για να μεγαλώσουν.

Όσα ανέφερε ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης

Αρχικά λοιπόν, ο ηθοποιός, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, αναφέρθηκε στην κόρη του και την εγγονή του, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Τις ίδιες αγωνίες έχω κι εγώ με την εγγονή μου, γιατί με την κόρη μου τα κατάφερα. Η εγγονή μου είναι τριών. Η κόρη μου είχε άλλου είδους προβλήματα, δεν ήταν σαν κι εμένα, ήταν ακριβώς το αντίθετο, εσωστρεφής. Τα παιδιά βρίσκουν τον δρόμο τους, αρκεί να είσαι κοντά και να τα αγαπάς. Από απόσταση δεν γίνεται».

Όσον αφορά τη γενιά του και την ανατροφή που φαίνεται να έχει δώσει αυτή στα παιδιά, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Εμείς δουλεύαμε πάρα πολύ και ήμασταν λίγο μακριά απ’ ό,τι έπρεπε από τα παιδιά μας. Όλη η δική μας γενιά, όχι μόνο στον χώρο μας, δεν μεγάλωσε με τα παιδιά της. Οι γονείς μας, που οι περισσότεροι ήταν αγράμματοι, είχαν τρομερή αγάπη -εκτός φυσικά από τα σπίτια που είχαν πρόβλημα- και ήταν κοντά στα παιδιά τους. Χωρίς να έχουν διαβάσει ψυχολογία, αλλά ήταν πολύ ακριβείς».

Κλείνοντας μάλιστα, ο ηθοποιός, αναφέρθηκε και στους σημερινούς γονείς: «Εμείς με τόσο ψάξιμο, μεταπτυχιακά, ντοκτορά στις ψυχολογίες, δεν ήμασταν 100% σωστοί γονείς. Και μιλάω για όλη τη δική μου γενιά, δηλαδή για παιδιά που είναι σήμερα 30-40 χρονών. Βλέπω ότι είναι πιο προβληματικά και φταίμε οι γονείς, πάντα οι γονείς έχουμε τεράστια ευθύνη».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddbub43h0vjt?integrationId=40599y14juihe6ly}