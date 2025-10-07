Η Κατερίνα Πλουμιδάκη, μιλάει στο «Πρωινό», για το πρόβλημα υγείας με τα χείλη της και τις εγχειρήσεις που ακολουθούν, έπειτα από λάθος πλαστικού χειρουργού!

Καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό», βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 7 Οκτωβρίου, η Κατερίνα Πλουμιδάκη, η οποία μίλησε στον Γιώργος Λιάγκα για το πρόβλημα υγείας που της δημιουργήθηκε στα χείλη και στις εχγειρήσεις που έχει υποβληθεί.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, η ίδια έχει υποβληθεί σε πολλαπλά χειρουργεία προκειμένου να αποκαταστήσει την εικόνα και τη λειτουργικότητα του προσώπου της, ύστερα από το λάθος του πλαστικού χειρουργού.

Όσα ανέφερε η Κατερίνα Πλουμιδάκη για την περιπέτεια με τα χείλη της και τις εγχειρήσεις, ύστερα από το λάθος ιατρού

Η συγγραφέας λοιπόν, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα χειρουργεία που έχει κάνει έως τώρα και στα όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν, ενώ μίλησε και για τον γιατρό που την έχει πλέον αναλάβει: «Έκανα τον Αύγουστο την 20η εγχείρηση και την άλλη τέταρτη θα κάνω την 21η. Στις 40 εγχείρησες θα είμαι καλύτερα. Ο γιατρός μου μού είπε πως είμαστε ακόμα στη μέση. Δεν ξέρω αν θα κάνω άλλες 10-15 εγχειρήσεις. Θα κάνουμε ανάλογα με το πως θα πάει».

Παράλληλα, μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά της τα τελευταία τέσσερα χρόνια, υπογραμμίζοντας, πως δεν έχει την ικανότητα να εκφράσει με το πρόσωπό της τα συναισθήματά της: «Ηλεκτρισμό είχα δύο χρόνια, τον πρώτο καιρό πολύ έντονα. Αυτό το έχω ακόμα. Δεν είναι όλη μέρα. Σε ορισμένα σημεία είναι ακόμα μουδιασμένο. Δεν έχω πλήρη αίσθηση. Είναι πολύ καλύτερα. Λειτουργικά είμαι τα ίδια χάλια, δεν μπορώ να κλάψω, να φιλήσω και να γελάσω. Ο λόγος που δεν μπορώ να γελάσω είναι γιατί δεν ανοίγει το στόμα πλάγια. Το τελικό χειρουργείο για αυτό θα γίνει το 2027. Με τον άντρα μου δεν μπορώ να φιληθώ, έχω να τον φιλήσω τέσσερα χρόνια. Τέσσερα χρόνια η ζωή μου είναι μια κόλαση. Δεν πάει χειρότερα. Το χείλος μου είναι σαν σαμπρέλα. Μπορώ να πιω χωρίς καλαμάκι, αλλά το στόμα παίρνει το σχήμα του ποτηριού, δεν είναι στιβαρό, είναι πολύ μαλακό».

Για τον γιατρό που την έχει αναλάβει πλέον, αλλά και για εκείνον που πραγματοποίησε το λάθος, η Κατερίνα Πλουμιδάκη, ανέφερε: «Για τον άνθρωπο που μου το προκάλεσε αυτό θα πω μόνο ότι τα κάνω όλα μόνη μου. Έχω βρει έναν top γιατρό. Μόνη μου έκανα την έρευνα. Πήγα σε 24 γιατρούς. Είναι Αμερικάνος γιατρός. Οι άλλοι 23 δεν με αναλάμβαναν. Μου είπαν οι 23 «έτσι θα μείνεις, δεν φτιάχνεσαι». Ο ένας μού είπε «θα κάνουμε κάποια πράγματα». Ο 24ος είπε «θα σε φέρω όσο πιο κοντά μπορώ στο κανονικό».

«Οικονομικά με έχει εξαντλήσει αυτή η ιστορία. Εδώ δεν είχα την επιλογή να τα κάνω αυτά. Ψυχολογικά είμαι καλύτερα, αλλά εννοείται το λειτουργικό με ενοχλεί πολύ. Δεν είχα κατάθλιψη, αλλά πάντα σκεφτόμουν θετικά», κατέληξε η Κατερίνα Πλουμιδάκη.

