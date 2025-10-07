Νέα τροπή στην υπόθεση της Τζίνας Αλιμόνου – Τι δηλώνει ο πρώην σύντροφός της μετά την καταδίκη του.

Η υπόθεση που αφορά το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ανάμεσα στην ηθοποιό Τζίνα Αλιμόνου και τον πρώην σύντροφό της λαμβάνει νέα διάσταση, καθώς νέες πληροφορίες έρχονται στο φως.

Ο 49χρονος άνδρας, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, καταδικάστηκε σε φυλάκιση δέκα μηνών με αναστολή, ενώ η απόφαση συνοδεύεται από την επιβολή περιοριστικών όρων.

Τι κατέθεσε η Τζίνα Αλιμόνου

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η Τζίνα Αλιμόνου περιέγραψε τα γεγονότα, λέγοντας:

«Με χτύπησε δύο φορές ελαφρά στο πρόσωπο, αλλά δεν κάλεσα την αστυνομία. Επικοινώνησα με τον πατέρα του για να τον απομακρύνει. Αργότερα, εκείνος επέστρεψε στο σπίτι μου· του άνοιξα και μου πέταξε ένα βιβλίο».

Η ηθοποιός σημείωσε ότι δεν επιδίωξε αρχικά την παρέμβαση των αρχών, ωστόσο το περιστατικό έλαβε γρήγορα διαστάσεις, οδηγώντας στην αυτόφωρη διαδικασία και την καταδίκη του πρώην συντρόφου της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η απάντηση του πρώην συντρόφου της

Ο 49χρονος κατηγορούμενος μίλησε σήμερα, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, στην εκπομπή «Το Πρωινό», σπάζοντας για πρώτη φορά τη σιωπή του σχετικά με την υπόθεση.

«Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με την κυρία. Περίμενα περίπου 20 λεπτά έξω από το σπίτι της, μου άνοιξε την πόρτα και της πέταξα το βιβλίο. Δεν ισχύει ότι τη χτύπησα με χαστούκια», δήλωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και ότι δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ στο παρελθόν για παρόμοια περιστατικά:

«Δεν είχα πρόθεση να τη χτυπήσω. Είχαμε καλή σχέση. Άλλωστε, αν με θεωρούσε επικίνδυνο, δεν θα μου άνοιγε την πόρτα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddbvsyhrpt35?integrationId=40599y14juihe6ly}