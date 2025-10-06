Του απαγορεύτηκε να την πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. «Δεν ήθελα την ποινική του δίωξη» δήλωσε η ηθοποιός.

Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το Αυτόφωρο στον 49χρονο πρώην σύντροφο της Τζίνας Αλιμόνου για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της, το περασμένο Σάββατο. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, ο 49χρονος θα παραμείνει ελεύθερος αλλά θα πρέπει να μην προσεγγίζει την Τζίνα Αλιμόνου σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων όπως επίσης και να μην έχει οποιουδήποτε είδους επικοινωνία μαζί της.

Ο ίδιος αρνήθηκε στο δικαστήριο πως τη χτύπησε, λέγοντας πως δεν θέλει να έχει επαφή μαζί της. Επικαλέστηκε προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ενώ σχυρίστηκε πως η σχέση τους ήταν καλή.

Αντίθετα, η Τζίνα Αλιμόνου κατέθεσε πως όλα έγιναν όταν του τηλεφώνησε γιατί είχε χαλάσει το αυτοκίνητό της.

Τι ισχυρίστηκε στην κατάθεσή της η Τζίνα Αλιμόνου

«Ήρθε να πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου για να με βοηθήσει και άρχισε να αναμασά πράγματα του παρελθόντος. Υπήρξε ένταση μεταξύ μας. Με χτύπησε δυο φορές ελαφρά στο πρόσωπο αλλά δεν κάλεσα την αστυνομία. Κάλεσα τον πατέρα του για να τον απομακρύνει εκείνος. Μετά εκείνος ήρθε ξανά στο σπίτι μου. Του άνοιξα και μου πέταξε ένα βιβλίο. Κάλεσα την αστυνομία για να του γίνει σύσταση. Δεν ήθελα την ποινική του δίωξη».

