Στο αστυνομικό τμήμα Αγίας Παρασκευής βρέθηκαν, το πρωί της Κυριακής (5/10), η ηθοποιός Τζίνα Αλιμόνου με τον σύντροφό της μετά από επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.

Το επεισόδιο έγινε στο σπίτι του ζευγαριού στα Βριλήσσια και στη συνέχεια μετέβησαν στο ΑΤ Αγίας Παρασκευής για να λύσουν τις διαφορές τους.

Η καταγγελία φέρεται να έχει γίνει από την Τζίνα Αλιμόνου, ωστόσο τα αίτια της διένεξης του ζευγαριού δεν έχουν γίνει γνωστά.

Στο ΑΤ της Αγίας Παρασκευής, σημειώνεται πως λειτουργεί Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας.