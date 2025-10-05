Συνελήφθη για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ο πρώην σύντροφος της Τζίνας Αλιμόνου.
Το πρώην ζευγάρι βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα το πρωί της Κυριακής (5/10).
Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως η προσαγωγή του πρώην συντρόφου της έγινε σύλληψη.
Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Κυριακής όταν, λίγο μετά τις 7:00, περιπολικό έσπευσε στο σπίτι όπου διαμένει η Τζίνα Αλιμόνου, μετά από τηλεφώνημα για έντονο καβγά στο εσωτερικό του.
Στη συνέχεια, η Τζίνα Αλιμόνου και ο πρώην σύντροφός της μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής, όπου στεγάζεται το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας, προκειμένου να δώσουν καταθέσεις για το περιστατικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην σύντροφος της Τζίνας Αλιμόνου κατηγορείται για εξύβριση, σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία.
Η υπόθεση τελεί υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπήρξαν τραυματισμοί ή αν κατατέθηκαν μηνύσεις.