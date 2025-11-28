Το 14χρονο κορίτσι βρίσκεται στο νοσοκομείο Παίδων, ενώ το βρέφος θα εξεταστεί από ιατροδικαστή για τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Φρίκη προκαλεί η υπόθεση ενός ανήλικου κορίτσιου που κατήγγειλε το βράδυ της Πέμπτης την μητέρα της για ξυλοδαρμό.

Το κορίτσι εμφανίστηκε αρχικά στο ΑΤ Ασπροπύργου, όπου και διαμένει, ωστόσο οδηγήθηκε στο τμήμα Αχαρνών που αναλαμβάνει υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Η 14χρονη κρατούσε μια σακούλα με το νεκρό της έμβρυο και κατήγγειλε πως η μητέρα της την χτύπησε με αποτέλεσμα αυτή να αποβάλει.

Σημειώνεται πως η μητέρα της ανήλικης έχει συλληφθεί και θα οδηγηθεί στον ανακριτή, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται τώρα το πόρισμα του ιατροδικαστή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dek7qst3g6pt?integrationId=40599y14juihe6ly}