Οι δύο κωμικοί μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» για την σάτιρα, το politically correct και το χιούμορ.

Στην εκπομπή «Το ‘χουμε», βρέθηκε καλεσμένη η Ελένη Χαραλαμπούδη και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, οι οποίοι και παραχώρησαν μια απολαυστική συνέντευξη στους οικοδεσπότες τους και τον Κώστα Τσουρό. Οι δύο κωμικοί, αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων, στη σάτιρα αλλά και το politically correct που έχει αλλάξει τη μορφή του χιούμορ πλέον.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα προβλήθηκαν σήμερα, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, στην εκπομπή, οι δυο τους, μίλησαν τόσο για τη συνεργασία τους, όσο και για θέματα της επικαιρότητας, ενώ ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, αναφέρθηκε και στο πρόσφατο περιστατικό με τον ιερέα που έλαβε χώρα σε παράστασή του.

Όσα ανέφεραν για τη σάτιρα και το politically correct

Αρχικά λοιπόν, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία, έχει μπει στις ζωές των ανθρώπων και επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο έχουν εξελιχθεί τα παιχνίδια από το τότε στο σήμερα, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Το βλέπω στα παιχνίδια του τότε και του τώρα. Παλιά είχαμε ένα ξύλο και ανοίγαμε μια τρύπα για να βλέπω μυρμήγκια και ο μικρός τώρα έχει VR και σκοτώνει εξωγήινους. Ηλικιακά είμαι ανάμεσα σε αυτή τη μετάβαση, είναι τεράστια η αλλαγή. Παλιά είχαμε αυτοκίνητα που έβγαζαν χώμα και τώρα έχουν cruise control».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, ο ραδιοφωνικός παραγωγός, αναφέρθηκε και στο πρόσφατο περιστατικό με τη μήνυση από τον ιερέα, ενώ απάντησε με χιούμορ στις ερωτήσεις του Κώστα Τσουρού: «Δεν έχω χρόνο, το τρέχει η νομική μου ομάδα, ο κύριος Σαμέλης. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Με τον ιερέα του γεγονότος, τον πατέρα Κωνσταντίνο, έχουμε ραντεβού για προβατίνα πάντως. Δεν έχω πρόβλημα μαζί του, άλλοι έκαναν την ενέργεια. Γελάσαμε τότε, ήταν ωραίο, μου έρχονται συνέχεια ιερείς στις παραστάσεις. Ο πατέρας μου, που είναι κι αυτός ιερέας, μου είπε «κάτι είδα ότι έγινε με έναν παπά», του εξήγησα και είπε «εντάξει».».

Με τη σειρά της η Έλενα Χαραμπούδη, τοποθετήθηκε για το περιστατικό, λέγοντας: «Το politically correct είναι εκεί που μας συμφέρει ασχολούμαστε και εκεί που δεν μας συμφέρει όχι. Αν δούμε την ελληνική πραγματικότητα, δεν φιλτράρονται όλα με τον ίδιο τρόπο. Δεν είναι η εποχή της κωμωδίας».

Αντίστοιχα και ο ραδιοφωνικός παραγωγός, πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «Δεν φιμώνομαι, έτσι κι αλλιώς ακροβατώ. Υπάρχει υποκρισία στην ελληνική κοινωνία σε όλα τα επίπεδα. Αν θίξεις κάτι που δεν αρέσει, μπορεί να σου μαζευτούν από κάτω, όπως και αν δείξεις σε μια σειρά να φιλιούνται δύο άντρες. Είμαστε πάντα στα όρια, έτοιμοι να τσακωθούμε για να υπερασπιστούμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Είμαστε εκτεθειμένοι, αλλά αυτή είναι η μαγεία της δουλειάς, υπερασπίζεσαι αξίες και ηθικά κομμάτια».

