Ο Τάσος Γιαννόπουλος, στον καναπέ της εκπομπής «Στούντιο 4».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» βρέθηκε ο γνωστός ηθοποιός Τάσος Γιαννόπουλος, το απόγευμα της Τρίτης 7 Οκτωβρίου, όπου και παραχώρησε στους οικοδεσπότες του μια απολαυστική συνέντευξη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα προσβλήθηκαν ο ηθοποιός, αναφέρθηκε στην καριέρα του και τον πολυσυζητημένο ρόλο του «Μάκη», ενώ έκανε σαφές πως δεν είναι εγγονός του Έλληνα ηθοποιού, Τάσου Γιαννόπουλου. Μεταξύ άλλων ωστόσο, ο ίδιος, μίλησε για την προσωπική του ζωή και την ανάγκη για συντροφικότητα.

Όσα ανέφερε ο Τάσος Γιαννόπουλος στο «Στούντιο 4»

Στην αρχή της συζήτησης λοιπόν, ο Τάσος Γιαννόπουλος, θέλει να διευκρινίσει πως δεν υπάρχει συγγένεια, μεταξύ του ιδίου και του γνωστού, συνονόματου ηθοποιού: «Δεν είμαι εγγονός του γνωστού Έλληνα ηθοποιού Τάσου Γιαννόπουλου, δεν ισχύει. Το γράφει και η Wikipedia, αλλά δεν έχω μπει να το αλλάξω. Το «Γιαννόπουλος» είναι το επίθετο του πατέρα μου και το «Τάσος» το έχω πάρει από τον παππού μου, τον πατέρα της μητέρας μου».

Σε δεύτερο χρόνο βέβαια, μίλησε και για το ρόλο του «Μάκη», υπογραμμίζοντας πως η συμβολή του Γιάννη Μπέζου με τον οποίο συμπρωταγωνιστούσε ήταν καθοριστική: «Ο χαρακτήρας ήταν πολύ ελεύθερος και «έξω καρδιά», ανέμελος, ένα μεγάλο παιδί που δεν αναλαμβάνει ευθύνες. Ο κάθε ένας θα ήθελε να είναι αυτό. Να έχει την παρέα του, τη γυναίκα του, που τον αγαπάει, αλλά τον κυνηγάει, το παιδί του. Νομίζω ότι είναι αυτό που θα ήθελαν όλοι. Όλο αυτό, έβγαινε επεισόδιο- επεισόδιο. Η βοήθεια του Γιάννη Μπέζου, ήταν τεράστια, υπήρχε ένα κλίμα, κυκλοφορούσε ένα χιούμορ που ήταν και έξω και μπροστά από τις κάμερες. Υπήρχε ένας κοινός κώδικας που επικοινωνούσαμε».

«Ο Γιάννης, που έχουμε κάνει αρκετά πράγματα μαζί και στο θέατρο και στην τηλεόραση, δημιουργεί την κατάσταση…», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κλείνοντας, μίλησε για την προσωπική του ζωή, ενώ παραδέχτηκε πως ένιωσε μοναξιά κατά τη διάρκεια της καραντίνας με την πανδημία: «Είναι ένα σημείο και παλαιότερα, που μου άρεσε να ζω μόνος. Έχω υπάρξει ερωτευμένος αλλά μου άρεσε να ζω μόνος. Το «καμπανάκι βάρεσε» στην μεγάλη την καραντίνα, εκεί ναι (ότι φοβήθηκε τη μοναξιά), εκεί τρόμαξα, λέω «τι είναι αυτό». Δηλαδή λέω συστήνω τώρα στον οποιοδήποτε να έχει έναν σύντροφο. Αν σου προκύψει. Να έχει έναν άνθρωπο δίπλα του… Έχει αλλάξει ο τρόπος ζωή σου, είναι η συνθήκη που σε κάνει να το λες…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddc5xdhavvtt?integrationId=40599y14juihe6ly}