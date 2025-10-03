Ανατροπή για την Τατιάνα Στεφανίδου, η οποία σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες έχει ήδη δηλώσει την παραίτησή της από τον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΙ.
Πιο συγκεκριμένα, ο σταθμός εδώ και καιρό, αναρωτιόταν για την πορεία της εκπομπής της Power Talk η οποία δεν πήγε καθόλου καλά.
Η φήμες επιβεβαιώθηκαν ήδη από το σταθμό, καθώς ο ΣΚΑΙ, μόλις εξέδωσε και την επίσημη ανακοίνωση για την πορεία της έμπειρης δημοσιογράφου και παρουσιάστριας, Τατιάνα Στεφανίδου.
ΣΚΑΪ: Η ανακοίνωση του σταθμού για την Τατιάνα Στεφανίδου
«Ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της εκπομπής POWER TALK, Τατιάνα Στεφανίδου.
Η κα Στεφανίδου υπηρέτησε την εκπομπή με υποδειγματικό επαγγελματισμό, ευγένεια και σεβασμό στους τηλεθεατές, προσφέροντας άμεση και ουσιαστική ενημέρωση.
Ο ΣΚΑΪ την ευχαριστεί θερμά και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, με την ελπίδα ότι οι δρόμοι μας σύντομα θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον».