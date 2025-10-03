Στα κόκκινα ντυμένη η Αγγελική Νικολούλη για τα γενέθλια του «Φως στο Τούνελ».

Μια ιδιαίτερη ημέρα ήταν η σημερινή για την Αγγελική Νικολούλη και το «Φως στο Τούνελ», το οποίο αναμένεται να κάνει και τη δική του πρεμιέρα για ακόμη μια φορά.

Η έμπειρη δημοσιογράφος με τους έμπιστους συνεργάτες της γιόρτασαν τα γενέθλια της εκπομπής, ενώ όλο το σκηνικό ήταν στολισμένο με δυο εντυπωσιακές κόκκινες ανθοδέσμες, ενώ τα μπαλόνια έγραφαν τον αριθμό 30, όσα δηλαδή και τα χρόνια της εκπομπής.

Η τούρτα, έφερε τη φωτογραφία της Αγγελικής Νικολούλη, ενώ η ίδια χαμογελαστή, έσβησε τα πολύχρωμα κεράκια. Όλοι μαζί άνοιξαν σαμπάνια, χόρεψαν στην μελωδία του τραγουδιού, ενώ το σύνηθες κομμάτι για τα γενέθλια το διαφοροποίησαν λέγοντας: «Και όλοι να λένε να μια εκπομπή… φως»!!

Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη, η μακροβιότερη εκπομπή - σύμβολο της ερευνητικής δημοσιογραφίας, επιστρέφει την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 23:20, στο MEGA.

Εμείς να της ευχηθούμε να τα... χιλιάσει!

Δείτε το βίντεο:

{https://www.facebook.com/100011747414530/videos/2076731076067683/}