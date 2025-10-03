Μια άγνωστη ιστορία για τον Γρηγόρη Μπιθικώτση μοιράζεται η κόρη του, Άννα Μπιθικώτση, στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Το απόγευμα της Παρασκευής, 4 Οκτωβρίου, η Άννα Μπιθικώτση, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου μίλησε με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Οι τρεις συνομιλητές λοιπόν, αναφέρθηκαν στον σπουδαίο καλλιτέχνη, Γρηγόρη Μπιθικώτση, ο οποίος έχει αφήσει το στίγμα του στην ελληνική μουσική βιομηχανία, ενώ η κόρη του, Άννα, εκμυστηρεύτηκε και μια άγνωστη ιστορία για εκείνον και τα όσα έζησε κοντά του.

Η Άννα Μπιθικώτση στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Πιο συγκεκριμένα, η κόρη του αείμνηστου Γρηγόρη Μπιθικώστη αναφέρθηκε σε μια άγνωστη ιστορία για τον πατέρα της, ενώ μάλιστα την περιέγραψε όπως ακριβώς την έζησε και την είδε σε νεαρή ηλικία η ίδια.

Αποκάλυψε λοιπόν, πως είχε δει να απειλούν με όπλο τον πατέρα της, έξω από το σπίτι τους, όταν άρχισε την καλλιτεχνική του πορεία στο πλευρό του Μίκη Θεοδωράκη: «Δεν το έχω πει ποτέ δημόσια αυτό το περιστατικό αλλά το γράφω στο βιβλίο μου. Ο πατέρας μου μόλις άρχιζε με τον Μίκη -τότε η μητέρα μου έλειπε από το πατρικό - και είχαμε μείνει οι δυο μας. Ήμουν δημοτικό, διάβαζα στο αναγνωστικό και προσπαθούσα να γράψω τις λεξούλες. Φώναξαν απ’ έξω τον μπαμπά μου και μετά τον άκουγα να φωνάζει βοήθεια. Βγαίνω σαν τρελή έξω και τι βλέπω;», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Τον είχαν ακουμπισμένο στην μάντρα που είχαμε έξω από το σπίτι με ένα όπλο στον κρόταφο και να του λένε «θα έρθεις για συναυλίες και δεν θα πας να τραγουδήσεις με τον Θεοδωράκη, ή θα μου δώσεις τώρα τα λεφτά της προκαταβολής πίσω», η μητέρα μου έλειπε και έλεγε ο πατέρας μου «Λείπει η Θεοκλία, δεν είναι εδώ, όταν θα γυρίσει θα στα δώσω τα λεφτά». Μπαίνω μέσα εγώ, με τα παιδικά μου τα χεράκια, επειδή ήξερα που βάζει η μαμά μου τα χρήματα σηκώνω το στρώμα από το κρεβάτι και βγαίνω και λέω: «Πάρτε τα χρήματα εδώ είναι μην τον σκοτώσετε» και του λέει εκείνος «Μπιθικώτση τη ζωή σου τη χρωστάς στο παιδί σου». Εμείς τα βιώσαμε (τα κυκλώματα) όταν άνοιγε ο δρόμος του πατέρα μου…»

Δείτε το βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd8qsae66znt?integrationId=40599y14juihe6ly}